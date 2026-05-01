Banijay Germany bringt «Luminiscence» nach Hamburg

Vermischtes

Das immersive Live-Erlebnis gastiert ab Juli in der Hansestadt und setzt den Deutschland-Ausbau fort.

Banijay Germany expandiert sein Live-Entertainment-Geschäft und bringt das immersive Formatnach Hamburg. Premiere ist am 2. Juli 2026 in der bekannten Kirche St. Michaelis Church, die dafür in eine audiovisuelle Erlebniswelt aus Licht, Musik und Geschichte verwandelt wird. Nach Münster und Nürnberg ist Hamburg bereits der dritte deutsche Standort der Produktion.Das Format kombiniert moderne 360-Grad-Projektionstechnik mit Lichtinstallationen, Live-Musik und Chorauftritten. Für die Hamburger Ausgabe sind unter anderem regionale Künstler sowie Organisten und ein Chorensemble vorgesehen. Ziel ist es, historische Orte auf neue Weise erlebbar zu machen und ein breites Publikum anzusprechen.Seit dem Start im Jahr 2023 hat «Luminiscence» weltweit mehr als eine Million Besucher erreicht und wurde in über 20 Städten in Europa, Nord- und Südamerika gezeigt. Entwickelt wurde das Konzept vom französischen Produzenten Lotchi, der mittlerweile Teil von Banijay Live ist. Die Expansion unterstreicht die strategische Ausrichtung der Banijay-Gruppe, die ihr Geschäft zunehmend über klassische TV-Inhalte hinaus diversifiziert.Alexander Röder, leitender Pfarrer von St. Michaelis, sagte: Durch dieses Projekt wird unsere helle und luftige Barockkirche auf einzigartige Weise ins Rampenlicht gerückt, und St. Michaelis sowie ihre bewegte Geschichte werden für das Publikum durch Licht, Musik und Erzählung auf großartige Weise zum Leben erweckt.François de Brugada, CEO von Banijay Live, fügte hinzu: Als Lotchi zu Banijay Live kam, hatte «Luminiscence» sein Konzept bereits in vier französischen Kathedralen unter Beweis gestellt. Ein Jahr später läuft die Show erfolgreich in ganz Europa, Großbritannien, den USA und Brasilien  unterstützt durch das führende Netzwerk lokaler Talente von Banijay Entertainment. St. Michaelis in Hamburg ist ein weiteres perfektes Beispiel für die Verbindung zwischen der kühnen kreativen und technischen Vision von «Luminiscence» und der außergewöhnlichen lokalen Expertise von Banijay Deutschland.