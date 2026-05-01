«U.S. Against the World»: HBO zeigt Doku über US-Nationalteam vor WM 2026

Der Bezahlsender HBO hat den Starttermin für seine neue Sportdokumentation «U.S. Against the World: Four Years with the Men's National Soccer Team» bekannt gegeben. Die fünfteilige Reihe startet am 12. Mai 2026 und wird anschließend wöchentlich ausgestrahlt. Parallel steht das Format beim Streamingdienst HBO Max zur Verfügung. Produziert wurde «U.S. Against the World» von Park Stories, Regie führten Rand Getlin und Luke Korver.
Die Serie gewährt einen umfassenden Blick hinter die Kulissen der United States Men's National Soccer Team (USMNT) und begleitet die Mannschaft über einen Zeitraum von vier Jahren. Im Fokus stehen unter anderem Spieler wie Christian Pulisic, Tyler Adams, Tim Weah und Weston McKennie auf ihrem Weg zur FIFA World Cup 2026, die im Juni in Nordamerika ausgetragen wird.
Inhaltlich spannt die Dokumentation den Bogen von der Weltmeisterschaft 2022 in Katar bis zur unmittelbaren Vorbereitung auf das kommende Turnier. Neben sportlichen Momenten zeigt die Reihe auch persönliche Einblicke abseits des Spielfelds und dokumentiert Trainingslager, Länderspiele sowie private Situationen der Spieler. Ein zentraler Bestandteil ist zudem der Trainerwechsel von Gregg Berhalter zu Mauricio Pochettino, der eine neue sportliche Ausrichtung mit sich bringt.
Die einzelnen Episoden beleuchten unterschiedliche Phasen der Teamentwicklung von der sogenannten Golden Generation über sportliche Rückschläge bis hin zur finalen Kadernominierung für die Weltmeisterschaft. Dabei wird auch der steigende Druck auf Spieler und Trainer thematisiert, im eigenen Land ein erfolgreiches Turnier zu bestreiten.
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