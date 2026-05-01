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Freiburg verliert in Braga - doch die Quoten sind gar nicht mager

Mario Thunert von 01. Mai 2026, 08:34 Uhr

Die Breisgauer gingen zum ersten Mal in ein Halbfinale der «Europa League» - das dramatische Spiel bescherte RTL auch tatsächlich hohe Marktanteile.

Gestern bestritt der SC Freiburg mit der Begegnung gegen Braga sein erstes Halbfinale in der «Europa League». Jenes verlor die Mannschaft von Trainer Julian Schuster knapp in letzter Minute mit 2:1. Will sie den Traum vom Finale noch erreichen, wird sie im Rückspiel am 7. Mai im Heimstadion ein paar Tore aufholen müssen.



Letztlich fieberten ab 21.00 Uhr im Schnitt bereits klar erfreuliche 16,2 Prozent bei 0,58 Millionen der Zielgruppenzuschauenden mit - Rang eins am Markt für



«Die Stefan Raab Show» konnte ab 23.15 Uhr ein Stück vom Fußball-Abend profitieren. Die Sendung kam auf immerhin 0,20 Millionen 14-49-Jährige zu verhältnismäßig ordentlichen 9,2 Prozent - die Zweistelligkeit wurde dennoch verfehlt. Am Gesamtmarkt hielt der Entertainer lediglich 0,52 Millionen und überschaubare 4,7 Prozent. Für einen prallen Marktanteil sorgte am Vorabend das News-Format «RTL Aktuell». Dieses wies am Vorabend strahlende 19,0 Prozent bei 0,27 Millionen Jüngeren auf. Mit 1,96 Millionen und klasse 15,6 Prozent lag am Gesamtmarkt ebenfalls massiv über der Sender-Norm. Gestern bestritt der SC Freiburg mit der Begegnung gegen Braga sein erstes Halbfinale in der. Jenes verlor die Mannschaft von Trainer Julian Schuster knapp in letzter Minute mit 2:1. Will sie den Traum vom Finale noch erreichen, wird sie im Rückspiel am 7. Mai im Heimstadion ein paar Tore aufholen müssen.Letztlich fieberten ab 21.00 Uhr im Schnitt bereits klar erfreuliche 16,2 Prozent bei 0,58 Millionen der Zielgruppenzuschauenden mit - Rang eins am Markt für RTL . Unter 50-jährige waren zunächst zu 2,72 Millionen dabei, die der ersten Hälfte ebenfalls deutlich überdurchschnittliche 13,3 Prozent brachten. Die zweite Halbzeit ab 22.00 Uhr mit dem dramatischen Gegentor in letzter Minute steigerte sich noch weiter auf 0,78 Millionen Jüngere bei ganz starken 23,4 Prozent. Insgesamt gings auch deutlich hoch auf klasse 18,9 Prozent durch 3,24 Millionen. Die Vorberichterstattung ab 20.15 Uhr kam noch auf merklich verhaltenere 0,30 Millionen Jüngere bei 10,3 Prozent - insgesamt gings nur auf blasse 5,3 Prozent durch 1,02 Millionen.konnte ab 23.15 Uhr ein Stück vom Fußball-Abend profitieren. Die Sendung kam auf immerhin 0,20 Millionen 14-49-Jährige zu verhältnismäßig ordentlichen 9,2 Prozent - die Zweistelligkeit wurde dennoch verfehlt. Am Gesamtmarkt hielt der Entertainer lediglich 0,52 Millionen und überschaubare 4,7 Prozent. Für einen prallen Marktanteil sorgte am Vorabend das News-Format. Dieses wies am Vorabend strahlende 19,0 Prozent bei 0,27 Millionen Jüngeren auf. Mit 1,96 Millionen und klasse 15,6 Prozent lag am Gesamtmarkt ebenfalls massiv über der Sender-Norm.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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