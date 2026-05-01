Rundschau

Sowohl der Action-Spielfilm «Apex» mit Charlize Theron wie auch «Man on Fire» mit Abdul-Mateen II sind solide Unterhaltung für ein verlängertes Wochenende  mehr aber auch nicht.

«Apex» (seit 24. April bei Netflix)

«Stranger Things: Tales From '85'» (seit 23. April bei Netflix)

«Man on Fire» (seit 30. April bei Netflix)

«Das Geisterhaus» (seit 29. April bei Amazon)

«Hulk Hogan: Real American» (seit 22. April bei Netflix)

Um ihrer Trauer zu entkommen, flieht Sasha in die australische Wildnis  und muss sich plötzlich nicht mehr nur der Natur stellenWinter. Hawkins. 1985. Willkommen zurück in einer Stadt voller Geheimnisse, in der sich die beliebten Charaktere neuen Rätseln stellen und nie dagewesenen Kreaturen gegenübersehen.John Creasy, ein ehemaliger Agent einer Spezialeinheit, wird stark von PTBS geplagt. Noch bevor er sein neues Leben in den Griff bekommen kann, muss er wieder in seine alte Rolle schlüpfen und härter kämpfen denn je.Die erste spanischsprachige Fernsehadaption basierend auf Isabel Allendes international gefeiertem gleichnamigen Roman ist eine achtteilige Familiensaga. Sie begleitet drei Generationen von Frauen  Clara, Blanca und Alba  über ein halbes Jahrhundert hinweg und erzählt von den Klassenkämpfen, politischen Umwälzungen und der Magie ihres konservativen südamerikanischen Heimatlandes.Terry Bollea wurde Hulk Hogan. Dieser ungefilterte Dokumentarfilm enthüllt den Mann hinter der Legende in seinem letzten Interview.