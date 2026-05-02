«Inside the CIA»: National Geographic blickt hinter die Kulissen der Geheimdienste

Die Reihe «Inside the CIA: Die geheime Welt der Spione» feiert am Freitag, 5. Juni 2026, um 20.15 Uhr ihre deutsche TV-Premiere bei National Geographic. Die Produktion gewährt seltene Einblicke in die Arbeit der Central Intelligence Agency und rückt dabei ehemalige Agentinnen und Agenten in den Mittelpunkt, die offen über ihre Einsätze berichten.
Die Serie setzt auf persönliche Perspektiven und rekonstruiert prägende Missionen aus dem Berufsleben der Beteiligten. So schildert etwa Kari Amelung eine dramatische Situation, in der sie während eines vermeintlich routinemäßigen Treffens gefangen genommen wird und um ihr Leben fürchten muss. Patrick Weninger berichtet hingegen von der riskanten Rekrutierung eines Informanten aus dem Umfeld von al-Qaida und der noch schwierigeren Aufgabe, dessen Überleben zu sichern.
Auch geopolitische Krisen stehen im Fokus: Während des US-Abzugs aus Afghanistan kehrt Laura Thomas aus dem Ruhestand zurück, um mithilfe eines geheimen Netzwerks Evakuierungen zu organisieren. Parallel dazu muss Stationsleiter Mark Kelton in Pakistan eine heikle Lage entschärfen, nachdem ein US-Agent festgesetzt wurde unter wachsendem politischen Druck und bei gleichzeitig laufenden Operationen gegen ein hochrangiges Ziel.
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