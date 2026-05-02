Blumhouse entwickelt Serien-Adaption von «Sparks»

US-Fernsehen

Der Horror-Spezialist greift erneut zu literarischer Vorlage und setzt auf einen düsteren Psycho-Thriller aus Japan.

Die Produktionsfirma Blumhouse Television hat sich die Rechte an dem japanischen Roman Hi No Ko (Sparks) gesichert und plant eine US-Serienadaption. Das Werk stammt vom Autor Shusuke Shizukui und wurde ursprünglich beim Verlag Gentosha veröffentlicht. Für die Umsetzung als Serie zeichnet Krystal Houghton Ziv verantwortlich, die bereits an Projekten wie «The Purge» beteiligt war. Sie wird das Drehbuch für den Pilotfilm schreiben und zudem als ausführende Produzentin fungieren.Im Zentrum der Geschichte steht Takeuchi Shingo, ein Mann mit dunkler Vergangenheit: Einst als Serienmörder verdächtigt, wurde er von einem pensionierten Richter freigesprochen  nur um kurze Zeit später ausgerechnet neben dessen Familie zu ziehen. Nach außen gibt sich Takeuchi als charmanter, hilfsbereiter Nachbar, doch hinter der Fassade verbirgt sich eine zunehmend bedrohliche Persönlichkeit. Als sich rätselhafte Vorfälle häufen, beginnt insbesondere die Schwiegertochter des Richters, seine wahre Natur zu erkennen  und gerät dabei zunehmend selbst ins Abseits.Der Stoff ist in Japan kein unbeschriebenes Blatt: Bereits 2016 wurde der Roman als TV-Miniserie umgesetzt und erzielte starke Resonanz beim Publikum. Mit der neuen US-Version setzt Blumhouse Television nun erneut auf psychologisch aufgeladene Erzählungen, die zwischen Thriller, Horror und Familiendrama changieren. Autor Shusuke Shizukui veröffentlichte sein Debüt bereits im Jahr 2000 und gehört inzwischen zu den erfolgreicheren Stimmen der japanischen Spannungsliteratur. Sein Roman Sparks verkaufte sich mehr als 770.000 Mal und reiht sich damit in eine Serie von Bestsellern ein, die häufig für Film und Fernsehen adaptiert wurden.