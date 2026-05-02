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«Goodbye Deutschland!» plagt sich weiter durch die VOX-Primetime

Felix Maier von 02. Mai 2026, 09:53 Uhr

Der Freitagabend bleibt für VOX ein schwer zu begehendes Pflaster.

Das gesamte Jahr über bespielt «Goodbye Deutschland!». Teilweise mit «Die Auswanderer» ganz klassisch, teilweise auch mit «Liebe bis ans Ende der Welt» oder dem «City-Spezial». Ob nun regulär oder besonders, es läuft nie wirklich gut für die rote Kugel. Auch am gestrigen Feiertag nicht. Die Primetime am 01. Mai sicherte sich lediglich 0,50 Millionen Zuschauer und dem Sender damit eher fragwürdige 2,4 Prozent am TV-Markt.



Die Zielgruppe liefert etwas besser ab, mit 0,19 Millionen UMworbenen und 5,6 Prozent am Markt ist man dennoch ein Stück von "gut" entfernt. Zum Kontext: Die gestrige Leistung repräsentiert beinahe ein Jahrestief. Lediglich eine Freitags-Primetime mit «Goodbye Deutschland!» lief im laufenden Jahr schlechter. Am 06. Februar schalteten lediglich 0,46 Millionen Zuschauer ein, was damals 1,8 Prozent einbrachte.



Immerhin ist man mit der gestrigen Leistung der Zielgruppe im Mittelfeld beheimtatet. Das schlechteste Zielgruppen-Ergebnis gab es am 20. Februar mit lediglich 0,14 Millionen Umworbenen. Warum Das gesamte Jahr über bespielt VOX die Freitags-Primetime mit. Teilweise mitganz klassisch, teilweise auch mitoder dem. Ob nun regulär oder besonders, es läuft nie wirklich gut für die rote Kugel. Auch am gestrigen Feiertag nicht. Die Primetime am 01. Mai sicherte sich lediglich 0,50 Millionen Zuschauer und dem Sender damit eher fragwürdige 2,4 Prozent am TV-Markt.Die Zielgruppe liefert etwas besser ab, mit 0,19 Millionen UMworbenen und 5,6 Prozent am Markt ist man dennoch ein Stück von "gut" entfernt. Zum Kontext: Die gestrige Leistung repräsentiert beinahe ein Jahrestief. Lediglich eine Freitags-Primetime mit «Goodbye Deutschland!» lief im laufenden Jahr schlechter. Am 06. Februar schalteten lediglich 0,46 Millionen Zuschauer ein, was damals 1,8 Prozent einbrachte.Immerhin ist man mit der gestrigen Leistung der Zielgruppe im Mittelfeld beheimtatet. Das schlechteste Zielgruppen-Ergebnis gab es am 20. Februar mit lediglich 0,14 Millionen Umworbenen. Warum VOX den Kurs am Freitagabend nicht wechselt, darf an anderer Stelle in Frage gestellt werden. Die reinen Zahlen geben der Richtung keine Bestätigung. Womöglich reicht es dem Sender jedoch auch schlichtweg aus. Oder es fehlen Alternativen?

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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