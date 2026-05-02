Quotennews

«Die Rosenheim-Cops» vor «Der Alte»

Felix Maier von 02. Mai 2026, 08:42 Uhr

Aus Sicht der Gesamtreichweite und damit auch der Quote machte das ZDF den Freitag abermals "unter sich" aus.

Der TV-Freitag ist weiter fest in ZDF-Händen. Und au fden ersten Blick könnte abermals die Primetime gelobt werden, was auch keiensfalls ausbleiben soll. «Der Alte» trotzt dem Feiertag und holt mit 4,23 Millionen Zuschauer zur besten Sendezeit die größte Gesamtreichweite des gesamten Tages ab. Wie üblich wird an dieser Stelle die «Tagesschau» um 20 Uhr vernachlässigt, wenn auch dem News-Format die absolut beste Reichweite nicht zu nehmen war. Für nur knappe 15 Minuten waren im Ersten im Schnitt 4,62 Millionen Zuschauer ab drei Jahren dabei. Zurück nach Mainz - die Krimi-Primetime erwirtschaftet mit der genannten Reichweite dem Sender eine Quote von 20,3 Prozent.



Und daran lässt sich festmachen, dass das 20:15 Uhr-Angebot schlussendlich doch nicht das stärkste Pferd im ZDF-Stall am gestrigen Tag war. Denn um 16:15 Uhr schalteten 1,53 Millionen Zuschauer für «Die Rosenheim-Cops» ein. Trotz etwa drei Millionen weniger Zuschauern im Schnitt kann der Nachmittags-Krimi mit einer Quote von 20;5 Prozent den besten Marktanteil eines Vollformats vom gestrigen Tag markieren. Rein in diesem Kontext gewinnt demnach der Nachmittag gegen den Abend.



Wenn allein die Quote als Gradmesser für Erfolg hergenommen wird, zeigt sich zudem ein durchaus überraschender Sieger im Bereich der 14- bis 49-Jährigen. Zunnächst kann sich Mainz mit der späten «heute-show» und starken 0,60 Millionen Zuschauern der genannten Sparte zwar an die Spitze der Reichweiten-Tabelle setzen, das reicht jedoch "nur" zu 18,0 Prozent am entsprechenden Markt. Die beste Quote in diesem Bereich ging am gestrigen Tag an «Asterix erobert Rom» über den Äther, was lediglich 0,10 Millionen Umworbene verfolgen. Diese vergleichsweise geringe Reichweite katapultiert den Sender auf 20,6 Prozent Marktanteil - Tagessieg! Der TV-Freitag ist weiter fest in ZDF-Händen. Und au fden ersten Blick könnte abermals die Primetime gelobt werden, was auch keiensfalls ausbleiben soll.trotzt dem Feiertag und holt mit 4,23 Millionen Zuschauer zur besten Sendezeit die größte Gesamtreichweite des gesamten Tages ab. Wie üblich wird an dieser Stelle dieum 20 Uhr vernachlässigt, wenn auch dem News-Format die absolut beste Reichweite nicht zu nehmen war. Für nur knappe 15 Minuten waren im Ersten im Schnitt 4,62 Millionen Zuschauer ab drei Jahren dabei. Zurück nach Mainz - die Krimi-Primetime erwirtschaftet mit der genannten Reichweite dem Sender eine Quote von 20,3 Prozent.Und daran lässt sich festmachen, dass das 20:15 Uhr-Angebot schlussendlich doch nicht das stärkste Pferd im ZDF-Stall am gestrigen Tag war. Denn um 16:15 Uhr schalteten 1,53 Millionen Zuschauer fürein. Trotz etwa drei Millionen weniger Zuschauern im Schnitt kann der Nachmittags-Krimi mit einer Quote von 20;5 Prozent den besten Marktanteil eines Vollformats vom gestrigen Tag markieren. Rein in diesem Kontext gewinnt demnach der Nachmittag gegen den Abend.Wenn allein die Quote als Gradmesser für Erfolg hergenommen wird, zeigt sich zudem ein durchaus überraschender Sieger im Bereich der 14- bis 49-Jährigen. Zunnächst kann sich Mainz mit der spätenund starken 0,60 Millionen Zuschauern der genannten Sparte zwar an die Spitze der Reichweiten-Tabelle setzen, das reicht jedoch "nur" zu 18,0 Prozent am entsprechenden Markt. Die beste Quote in diesem Bereich ging am gestrigen Tag an RTL und zudem an einen Spielfilm. Bereits um 06:50 Uhr am Morgen schickt der Köln-Senderüber den Äther, was lediglich 0,10 Millionen Umworbene verfolgen. Diese vergleichsweise geringe Reichweite katapultiert den Sender auf 20,6 Prozent Marktanteil - Tagessieg!

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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