Feiertag ist Spielfilm-Zeit!

Quotennews

An Feiertagen haben die Menschen Zeit - und wenn es aus Sicht der TV-Stationen geht - Zeit für Filme!

Mehr oder weniger alle Hauptsender schickten am gestrigen Feiertag früher oder später Spielfilme über den Äther. Da am gestrigen Feiertag der absolute Großteil der Bevölkerung nicht arbeiten musste, ging der Fokus hierbei von animierten Filmen mit einer sehr jungen Zielgruppe bis zu knallharter Action. Welcher Sender holt die meisten Zuschauer ab - und zu weldecher Zeit? Das Erste startete in den Spielfilm-Feiertag bereits recht früh - um 08:15 Uhr gab es bei der blauen Eins. Die Fantasy-Komödie holte sich adäquate 0,43 Millionen Zuschauer und daher schöne 9,1 Prozent Marktanteil ab, bei den 14- bis 49-Jährigen verlief der Morgen mit 0,04 Millionen und 4,5 Prozent eher schwächlich. Später am Tag gab es hier noch den Film, ab 18:30 Uhr waren hier 1,20 Millionen Zuschauer dabei, was 9,2 Prozent einbrachte. Die jüngere Zuschauerschaft war weiterhin kaumd abei, erneut holten 0,04 Millionen Fernsehende lediglich 1,9 Prozent ein.Das ZDF hielt sich mit klassischen Spielfilmen eher zurück,kam ab 12:05 Uhr, was immerhin 0,60 Millionen Zuschauer begeisterte. Der Marktanteil von 9,4 Prozent ist nicht wirklich grandios und auch hier ist kaum Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen dabei. Lediglich 0,02 Millionen kommen auf 1,9 Prozent am entsprechenden Markt. Demnach spielen sich die großen Film-Duelle im Privaten ab? Absolut! Prosieben stieg zwar erst zur Primetime ein, war dann aber mitvor 0,72 Millionen Zuschauern im Schnitt durchaus erfolgreich, wenn auch 3,5 Prozent in der Primetime kein Glanzstück sind. Zudem überzeugte die Zielgrpupe mit 0,20 Millionen Umworbenen und 6,0 Prozent Marktanteil nicht wirklich. Bei den Kollegen in Sat.1 startete das Film-Angebot bereits am Nachmittag.(Teil 2 und 3) lieferten ab 14:10 Uhr jedoch nicht wirklich überzeugende Zahlen. 0,19 und 0,20 Millionen Zuschauer sorgten für 2,9 und 2,7 Prozent am Markt, in der Zielgruppe waren 0,04 und 0,03 Millionen Umworbene zu holen. Das brachte knäppliche 3,8 und 2,7 Prozent. Besser wurde es ab 17:45 Uhr mit- hier stiegen die Zahlen auf 0,42 Millionen insgesamt und damit auch auf 0,09 Millionen Werberelevante. Die Quoten ging hoch auf 3,7 und 5,3 Prozent.Komplett im Film-Fieber war währenddessen Kabel Eins. Bereits um 5:25 Uhr wollten 0,05 Millionen Zuschauersehen, um 11:20 Uhr übernahmvor 0,11 Millionen Zuschauern. Die Zielgruppe entwickelte sich am Morgen von 0,01 Millionen Zuschauern und 3,4 Prozent auf immerhin 0,04 Millionen und 3,8 Prozent. Ab 13:15 Uhr startete der Classics-Sender dann die «Rocky»-Reihe neu.und erneutum 22:10 Uhr. Die Reichweiten der fünf Filme gingen von 0,16 Millionen und einer Quote von 2,5 Prozent auf bis zu 0,70 Millionen und 3,4 Prozent (Primetime / «Rocky 4»). Die beste Quote und Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen lieferte tatsächlich nicht die Primetime, sondern der Folge-Streifen. Ab 22:10 Uhr waren bei der Wiederholung von0,19 Millionen Werberelevante dabei, das entsprach 6,9 Prozent des Marktes.Dennoch gehört die Film-Krone des gestrigen Feiertags ganz klar RTL! Ab 5:50 Uhr am Morgen gab es fünf «Asterix»-Filme zu sehen.undhielten den Köln_Sender den gesamten Morgen und Vormittag über in der Zielgruppe sagenhaft weit über 10 Prozent Marktanteil. Das Highlight war zweifelsfrei «Asterix erobert Rom», der Streifen sicherte mit 0,10 Millionen Umworbenen 20,6 Prozent am entsprechenden Markt. Insgesamt ging es bis zum finalen Gallier-Film auf bis zu 0,50 Millionen Zuschauer hoch, da lag die Quote bei 8,4 Prozent. Dafür tat sich Köln im folgenden Mittagsgeschäft schwer,undfielen auf 0,33 und 0,30 Millionen Zuschauer - damit ging die Quote zurück auf bi szu 4,4 Prozent. In der Zielgruppe ging der zweistellige Marktanteil zumindest kurz flöten. Für den «Zoowärter» waren lediglich 0,12 Millionen und damit 9,1 Prozent dabei. Später am Tag hielt sich RTL von Filmen fern.VOX und RTLZWEI hielten sich dafür tagsüber aus dem Spielfilm-Vergleich raus. Nach der Primetime lief bei der roten Kugelvor noch 0,46 Millionen Zuschauern und damit 0,18 Millionen Umworbenen. Das brachte immerhin 3,5 Prozent insgesamt und 7,0 Prozent am Zielgrpupen-Markt. In Grünwald gab es einen 20:15-Uhr-Streifen mitund das lief enorm gut. Der Action-Film sicherte dem Sender 0,89 Millionen Zuschauer und so schöne 4,3 Prozent am Markt. Die Zielgruppe kann zudem mit 0,27 Millionen Werbereelvanten und 8,1 Prozent zufrieden sein. Im Anschluss gab es dann nochund- aus der Zielgruppe wollten die Streifen noch 0,15 und 0,09 Millionen verfolgen. Die Gesamtreichweite reduzierte sich über 0,71 Millionen auf 0,30 Millionen.