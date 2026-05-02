«Perfect Match»: Netflix zeigt vierte Staffel ab Mitte Mai

Der Streamingdienst Netflix hat den Starttermin für die vierte Staffel von «Perfect Match» bestätigt. Die neuen Episoden gehen ab dem 13. Mai 2026 an den Start und werden in mehreren Blöcken über drei Wochen hinweg veröffentlicht. Auch in der neuen Staffel setzt das Format auf bekannte Reality-TV-Gesichter. Teilnehmer aus Shows wie «Love Is Blind», «Love Island» oder «Vanderpump Rules» treffen erneut in einem tropischen Setting aufeinander, um sowohl romantische Verbindungen einzugehen als auch strategisch zu agieren. Moderiert wird die Sendung weiterhin von Nick Lachey.
Inhaltlich entwickelt sich das Konzept weiter: Künftig können mehr Singles ins Spiel einsteigen und auch später hinzukommende Kandidaten haben größere Chancen, langfristig im Haus zu bleiben. Die Dynamik innerhalb der Gruppe soll dadurch noch unberechenbarer werden. Wie gewohnt erhalten die erfolgreichsten Paare besonderen Einfluss und können selbst als Matchmaker agieren etwa indem sie andere Paare trennen oder neue Singles in die Villa holen.
Die Veröffentlichung erfolgt gestaffelt: Zum Auftakt am 13. Mai stehen die Episoden eins bis fünf bereit, gefolgt von zwei weiteren Folgen am 20. Mai sowie dem Finale am 27. Mai. Damit setzt Netflix erneut auf ein wöchentliches Veröffentlichungsmodell, das für anhaltende Aufmerksamkeit sorgen soll. Produziert wird «Perfect Match» von Kinetic Content.
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