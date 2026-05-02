«Deal or No Deal»: Banijay bringt Gameshow zurück nach Asien und Europa

US-Fernsehen

Neue Adaptionen starten in den Philippinen und der Türkei und unterstreichen die globale Stärke des Formats.

Die Vertriebsfirma Banijay Rights hat zwei neue Deals für die Gameshowabgeschlossen. Demnach kehrt das Erfolgsformat in den Philippinen sowie in der Türkei zurück ins Fernsehen. In den Philippinen startet die Show beim Sender ABS-CBN, während sie in der Türkei erstmals beim Broadcaster atv Türkiye zu sehen sein wird. Die Neuauflagen knüpfen an frühere Erfolge an: In den Philippinen lief die Show unter dem Titel «Kapamilya, Deal or No Deal» über mehr als 870 Episoden zwischen 2006 und 2016. Auch in der Türkei war das Format bereits erfolgreich, wo es unter dem Titel «Var mısın? Yok musun?» mehrere Staffeln mit rund 350 Folgen erreichte.«Deal or No Deal» gilt als eines der erfolgreichsten Showformate weltweit. Entwickelt wurde es ursprünglich in den Niederlanden und hat sich seit seinem Start im Jahr 2002 zu einem globalen Dauerbrenner entwickelt. Insgesamt wurden mehr als 380 Staffeln in über 80 Ländern produziert. Die Mischung aus Spannung, Strategie und emotionalen Momenten sorgt weiterhin für hohe Nachfrage auf internationalen Märkten. Zuletzt konnte das Format auch in anderen Ländern überzeugen. So erreichte die Neuauflage bei ITV in Großbritannien starke Marktanteile und entwickelte sich zum Quotenhit in ihrem Sendeplatz. Auch in Australien beim Sender Network Ten erzielte die Show solide Ergebnisse.Pertash Koul, VP Sales, Asien, und Alexander Rubanov, Sales Director, GUS, Balkan & Baltikum bei Banijay Rights, sagten: Diese beiden Verträge sind ein Beweis für die anhaltende Stärke und die weltweite Beliebtheit von «Deal or No Deal». Wir sind stolz darauf, dass das Format sowohl in die Türkei als auch auf die Philippinen zurückkehrt  zwei dynamische Märkte, die diese Show seit jeher begeistert annehmen. Dies spiegelt auch einen allgemeinen Aufschwung wider, den wir bei wiederverwertbaren Non-Scripted-Formaten beobachten, die Frische, Spannung und Vertrautheit bieten, und wir freuen uns darauf, auf der außergewöhnlichen globalen Präsenz von «Deal or No Deal» aufzubauen.Luis Andrada, VP für Non-narrative Programme bei ABS-CBN, sagte: ABS-CBN war schon immer die Heimat von Kult-Gameshows wie «Deal or No Deal», und die Marke war schon immer ein Publikumsliebling. Seit der letzten Ausstrahlung der Show vor einem Jahrzehnt hat sich viel verändert, aber wir sind zuversichtlich, dass die neue Generation philippinischer Zuschauer von der Mischung aus Spaß, Spannung, Nervenkitzel und Strategie der Show begeistert sein wird. Diese neue Staffel ist größer, gewagter und spannender als je zuvor.Gulenay Sahin, Leiterin der Inhaltsabteilung beim türkischen Sender atv Turkiyë, sagte: Hier im Turkuvaz Media Center haben wir im Laufe der Jahre zahlreiche Projekte produziert und viele verschiedene Formate zum Leben erweckt. Wir freuen uns daher sehr, mit Banijay Rights an einem der weltweit etabliertesten Formate, «Deal or No Deal», zusammenzuarbeiten, von dem ich überzeugt bin, dass es beim Publikum in der ganzen Türkei Anklang finden wird.