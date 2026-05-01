US-Fernsehen

The CW sichert sich exklusive Rechte an «WWE NXT»-Events

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Der US-Sender baut seine Partnerschaft mit der Wrestling-Liga aus und zeigt künftig auch Premium Live Events.

Der US-Network The CW Network hat seine Zusammenarbeit mit WWE deutlich erweitert. In einem mehrjährigen Deal sicherte sich der Sender die exklusiven Ausstrahlungsrechte an den sogenannten «WWE NXT»-Premium Live Events (PLEs). Damit wird The CW zur zentralen Anlaufstelle für sämtliche NXT-Inhalte im linearen Fernsehen.

Geplant ist, in den kommenden Jahren insgesamt 20 dieser Großveranstaltungen live auszustrahlen. Den Auftakt bildet «The Great American Bash» im Laufe des Sommers. Weitere bekannte Events wie «Stand & Deliver», «Deadline» und «Vengeance Day» gehören ebenfalls zum Paket. Die Shows sollen vollständig live an beiden US-Küsten übertragen werden.

Bereits seit einem Deal aus dem Jahr 2024 zeigt The CW Network die wöchentlichen Ausgaben von «WWE NXT» am Dienstagabend. Mit der Integration der Premium Live Events bündelt der Sender nun erstmals das komplette NXT-Programm an einem Ort. Die wöchentlichen Shows erreichen laut Sender regelmäßig ein junges Publikum und zählen zu den erfolgreicheren Formaten im Programm.

«WWE NXT» gilt als Talentschmiede der Liga und bringt regelmäßig neue Stars hervor. Zu den bekannten Namen, die aus dem Format hervorgegangen sind, zählen unter anderem Roman Reigns, Seth Rollins, Charlotte Flair und Becky Lynch. Aktuell stehen Talente wie Tony DAngelo oder Lola Vice im Fokus der Nachwuchsliga.

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