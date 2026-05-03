«37°Leben: Kann KI Spiritualität?» begleitet junge Frauen auf Sinnsuche im digitalen Zeitalter

Der Frage nach der Rolle von Künstlicher Intelligenz in zutiefst persönlichen Lebensbereichen geht das ZDF in «37°Leben» mit Kann KI Spiritualität? nach. Die Ausgabe läuft am Sonntag, den 24. Mai 2026, um 09:03 Uhr im linearen Programm. Bereits ab dem 22. Mai 2026 ist die Dokumentation in der Mediathek abrufbar und steht dort bis zum 24. Mai 2031 zur Verfügung.
Im Zentrum stehen die beiden jungen Frauen Alice und Maya, die sich auf sehr unterschiedliche Weise mit Spiritualität auseinandersetzen und dabei beide auf KI als Gesprächspartner zurückgreifen. Alice arbeitet als Fitness-Trainerin und erlebt Spiritualität vor allem über Bewegung, Körperlichkeit und Natur. Gleichzeitig führt sie intensive Gespräche mit einem Chatbot, dem sie Sorgen, Zweifel und tiefgehende Fragen anvertraut. Für sie entsteht im digitalen Raum ein geschützter Ort, an dem Gedanken ausgesprochen werden können, die im Alltag oft unausgesprochen bleiben.
Auch Maya nutzt KI als Spiegel für ihre Sinnsuche, jedoch aus einer anderen Perspektive. Ihre Spiritualität ist nicht an feste religiöse Strukturen gebunden, sondern geprägt von Reflexion, bewussten Ritualen und Momenten der Ruhe. In ihrer persönlichen Sein-Zeit kombiniert sie klassische Elemente wie Meditation oder das Innehalten mit dem Austausch über ein Chatfenster. Die KI wird dabei zu einem Gegenüber, das Gedanken sortiert, weiterführt und neue Perspektiven eröffnet. Gleichzeitig sucht Maya den Austausch mit anderen Menschen, etwa in einem buddhistischen Zentrum, wo unterschiedliche Auffassungen von Spiritualität aufeinandertreffen.
Die Dokumentation zeichnet ein vielschichtiges Bild davon, wie selbstverständlich digitale Technologien heute in intime Lebensbereiche vordringen. Zwischen Waldspaziergängen, Meditation, Kerzenlicht und Smartphone-Displays stellt sich immer wieder die zentrale Frage: Was genau suchen Menschen in der Interaktion mit KI und was kann ein digitales Gegenüber tatsächlich leisten? Während die Gespräche mit der KI Orientierung und Struktur bieten können, bleibt offen, welche Aspekte von Spiritualität unersetzlich an reale Begegnung, Stille oder Gemeinschaft gebunden sind.
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