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«Terra X History» blickt auf Marilyn Monroe

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Das ZDF zeichnet zum 100. Geburtstag von Marilyn Monroe ein intimes Porträt der Frau hinter dem Mythos.

Zum 100. Geburtstag von Marilyn Monroe widmet das ZDF der legendären Schauspielerin eine neue Ausgabe von «Terra X History». Die Dokumentation «100 Jahre Marilyn Monroe  Ihr wahres Gesicht» wird am Sonntag, den 24. Mai 2026, um 23:30 Uhr ausgestrahlt. Bereits ab dem 23. Mai 2026 ist der Film in der Mediathek verfügbar und bleibt dort bis zum 23. Mai 2031 abrufbar.

Marilyn Monroe gilt bis heute als eine der größten Ikonen Hollywoods  ihr Aussehen, ihre Ausstrahlung und ihre Rollen haben sich tief in das kulturelle Gedächtnis eingebrannt. Doch die Dokumentation stellt bewusst nicht das bekannte Bild des Sexsymbols in den Vordergrund, sondern fragt: Wer war die Frau hinter der Fassade? Anhand persönlicher Dokumente wie Tagebüchern, Briefen und Notizen entsteht ein differenziertes Porträt, das Monroe als reflektierten, sensiblen und zugleich verletzlichen Menschen zeigt.

Besonders eindrücklich sind dabei ihre eigenen Worte, die Einblicke in ihre Gedankenwelt geben. In ihren Aufzeichnungen beschreibt sie, wie Aufrichtigkeit in einer oft oberflächlichen Welt missverstanden wird  ein Hinweis auf die innere Zerrissenheit zwischen öffentlichem Image und privater Realität. Die Dokumentation nutzt diese Selbstzeugnisse, um ein Bild zu zeichnen, das weit über die bekannten Klischees hinausgeht.

Neben der persönlichen Perspektive beleuchtet der Film auch Monroes Karriere und ihren anhaltenden Einfluss auf Film und Popkultur. Ihre Rollen, ihre Ausstrahlung und nicht zuletzt ihr früher Tod haben dazu beigetragen, dass sie bis heute als Mythos fortlebt. Gleichzeitig wird die Frage aufgeworfen, wie die Welt ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte  und welche Bedeutung sie in der heutigen Zeit noch hätte.

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