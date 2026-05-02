«Tournament of Champions VII» beschert Food Network starke Quoten

Der US-Sender Food Network kann sich über anhaltend starke Quoten seiner Erfolgsshow «Tournament of Champions» freuen. Die siebte Staffel, deren Finale am 19. April ausgestrahlt wurde, erreichte plattformübergreifend mehr als 18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (P2+), inklusive Ausstrahlungen im linearen Fernsehen sowie bei HBO Max und Discovery+.
Besonders in den werberelevanten Zielgruppen konnte das Format zulegen. Im Durchschnitt erzielte die Staffel Werte von 1,00 bei den 25- bis 54-Jährigen (P25-54) sowie 1,26 bei den Frauen zwischen 25 und 54 Jahren (W25-54) im L3-Zeitraum. Damit steuert «Tournament of Champions» darauf zu, bereits im sechsten Jahr in Folge die erfolgreichste Sendung des Senders in der Zielgruppe P25-54 zu werden. Gegenüber vorherigen Vergleichszeiträumen legten die Reichweiten um 96 Prozent (P25-54) beziehungsweise 110 Prozent (W25-54) zu.
Auch im Konkurrenzumfeld behauptete sich die Show stark: Am Sonntagabend war das Format die erfolgreichste werbefinanzierte Kabelsendung ohne Nachrichten und Sport bei den Männern zwischen 25 und 54 Jahren. In weiteren Zielgruppen rangierte das Format ebenfalls in den Top drei. Parallel dazu verzeichnete «Tournament of Champions VII» auch digital steigende Interaktionen mit rund 75 Millionen Impressionen und 58 Millionen Videoaufrufen in sozialen Netzwerken, was deutliche Zuwächse gegenüber dem Vorjahr bedeutet.
Moderiert wird die Show von Guy Fieri, der zugleich als Executive Producer fungiert. In einem Turniermodus treten 32 Spitzenköche gegeneinander an, wobei ein Zufallsgenerator die jeweiligen Herausforderungen bestimmt. Am Ende setzte sich in der aktuellen Staffel Bryan Voltaggio als Sieger durch. Produziert wurde die siebte Staffel von Knuckle Sandwich und Lando Entertainment.
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