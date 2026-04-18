US-Quoten

NBA-Comeback bei NBC wird zum Quotenhit

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Mehr als Verdopplung der Reichweiten: Die Rückkehr der Liga zum Network sorgt für starke Zahlen im TV und Streaming.

Die Rückkehr der NBA zu NBC Sports erweist sich als voller Erfolg. In der ersten Saison nach 24 Jahren erzielten die Übertragungen auf NBC und dem Streamingdienst Peacock im Schnitt 2,8 Millionen Zuschauer  ein Plus von 109 Prozent im Vergleich zu den entsprechenden Sendeplätzen der Vorsaison.

Besonders erfolgreich ist das Format «Sunday Night Basketball», das durchschnittlich 3,4 Millionen Zuschauer erreichte. Damit handelt es sich um das meistgesehene NBA-Sonntagspaket seit 13 Jahren. Auch das neue Dienstagformat «Coast 2 Coast Tuesday» konnte überzeugen und kam im Schnitt auf 2,6 Millionen Zuschauer  nahezu eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahr.

Einzelne Spiele sorgten für zusätzliche Spitzenwerte: Die Partie zwischen den Boston Celtics und den Los Angeles Lakers am 22. Februar erreichte 5,6 Millionen Zuschauer. Noch stärker war der Saisonauftakt mit den Houston Rockets gegen die Oklahoma City Thunder, der auf 5,9 Millionen kam. Auch im Umfeld der Spiele zeigen sich positive Effekte: Die Pregame-Sendung «Basketball Night in America» verzeichnete mit 1,6 Millionen Zuschauern den besten Wert seit 15 Jahren. Zudem spricht die NBA bei Peacock ein jüngeres und vielfältigeres Publikum an  neun von zehn Nutzern konsumieren dort auch weitere Inhalte.

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