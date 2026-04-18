Netflix bringt «Pop Culture Jeopardy!» zurück

Der Streamingdienst Netflix schickt «Pop Culture Jeopardy!» in eine neue Runde: Ab dem 11. Mai erscheinen neue Episoden werktäglich bis zum 5. Juni. Insgesamt umfasst die Staffel 20 Folgen mit jeweils rund 25 Minuten Laufzeit.
Das Format ist eine moderne Variante des Klassikers Jeopardy! und verbindet das bekannte Frage-Antwort-Prinzip mit Themen aus der Popkultur. Anders als beim Original treten die Kandidaten nicht einzeln, sondern in Teams gegeneinander an und messen sich in einem Turnierformat.
Inhaltlich deckt die Show ein breites Spektrum ab von Film und Serien über Musik bis hin zu Internetphänomenen. Ziel ist es, Wissen mit Unterhaltung zu verbinden und ein jüngeres Publikum anzusprechen. Produziert wird die Reihe von Sony Pictures Television, als Executive Producer fungiert Michael Davies.
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