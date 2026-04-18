«Silver Bells at Christmas» mit Star-Ensemble angekündigt

US-Fernsehen

Great American Media setzt für 2026 erneut auf gefühlvolle Festtagsunterhaltung  diesmal mit bekannten Gesichtern aus Film, TV und Musik.

Great American Media treibt seine Weihnachtsstrategie weiter voran und hat miteinen neuen Originalfilm für die Reihe Great American Christmas 2026 angekündigt. Die Produktion befindet sich aktuell in Arbeit und soll zur diesjährigen Weihnachtssaison ihre Premiere feiern. In den Hauptrollen stehen unter anderem Laura Osnes, Ryan McPartlin und Chuck Wicks. Ergänzt wird das Ensemble durch Julia Reilly, Tanya Christiansen und D. B. Sweeney.Im Mittelpunkt der Geschichte steht Ginny Nolan, die das Weihnachtsgeschäft ihrer verstorbenen Mutter in der Kleinstadt Comfort, Ohio, retten will. Als ihr früherer Musikpartner und einstige große Liebe zurückkehrt, um einen Songwriting-Wettbewerb auszurichten, werden alte Gefühle neu entfacht. Gleichzeitig sorgt ein Geschäftsmann, der den Laden kaufen möchte, für zusätzlichen Druck  Ginny muss sich zwischen Vergangenheit und Zukunft entscheiden.Produziert wird der Film von Brandon Clark, das Drehbuch stammt von Jessica Baughman und Taylor Bird. Laut Unternehmensangaben soll der Titel nicht nur Teil des jährlichen Weihnachtsprogramms sein, sondern auch die stetig wachsende Filmbibliothek des Senders stärken.