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Anne Tafferner: Neue TV-Moderatorin bei RTL WEST

Mario Thunert von 16. April 2026, 10:12 Uhr

Ganz neu ist Tafferner genau genommen aber nicht. Sie ist seit 2018 Teil der Redaktion und als Reporterin im Einsatz.

Neues Moderations-Gesicht beim Regionalprogramm



Ganz neu ist Tafferner genau genommen aber nicht. Sie ist seit 2018 Teil der Redaktion und als Reporterin im Einsatz. Besonders als Blumenfee dürften viele Zuschauer sie wiedererkennen. Dabei überrascht sie Menschen mit einem

Blumenstrauß im Namen von Zuschauern, die einem bestimmten Menschen einfach mal Danke sagen wollen.



Studiert hat Anne Tafferner Sprache, Literatur und Kultur in Gießen. Anschließend volontierte die gebürtige Wetzlarerin beim Kölner EXPRESS. Bevor sie als Jungredakteurin zu Neues Moderations-Gesicht beim Regionalprogramm RTL WEST: Die 32-Jährige Anne Tafferner ist das neue Gesicht im Moderatorenteam vom NRW Regionalprogramm bei RTL. Am kommenden Montag, 18 Uhr ist ihre erste Livesendung. Meine Vorfreude ist riesig. Das Lampenfieber auch. Aber ich nehme das positiv. Es treibt mich an sagt sie im Vorfeld ihrer Moderationspremiere.Ganz neu ist Tafferner genau genommen aber nicht. Sie ist seit 2018 Teil der Redaktion und als Reporterin im Einsatz. Besonders als Blumenfee dürften viele Zuschauer sie wiedererkennen. Dabei überrascht sie Menschen mit einemBlumenstrauß im Namen von Zuschauern, die einem bestimmten Menschen einfach mal Danke sagen wollen.Studiert hat Anne Tafferner Sprache, Literatur und Kultur in Gießen. Anschließend volontierte die gebürtige Wetzlarerin beim Kölner EXPRESS. Bevor sie als Jungredakteurin zu RTL WEST kam. RTL WEST-Chef Jörg Zajonc: Anne ist ein toller Mensch. Locker und authentisch vor der Kamera, mit einer wunderbar herzlichen Ausstrahlung. Und das Wichtigste: Sie hat wirklich Ahnung von dem, was sie macht. Eine echte Bereicherung im Moderatorenteam.

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