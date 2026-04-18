Neue Staffel «Tucci in Italy»

Der Sender National Geographic hat die zweite Staffel der Erfolgsreihe «Tucci in Italy» angekündigt. Die neuen Folgen starten am 11. Mai im linearen Programm, einen Tag später werden alle Episoden beim Streaming über Disney+ und Hulu veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht erneut Stanley Tucci, der sich auf eine kulinarische Entdeckungsreise durch Italien begibt. Die zweite Staffel führt ihn in fünf neue Regionen: Kampanien rund um Neapel, Sizilien, die Marken, Sardinien und Venetien. Dabei geht es nicht nur um Essen, sondern auch um Geschichte, Identität und die kulturelle Bedeutung gemeinsamer Mahlzeiten.
Die Serie setzt verstärkt auf persönliche und gesellschaftliche Perspektiven. Tucci beleuchtet etwa wenig bekannte Regionen wie die Marken, die trotz ihrer reichen Küche bislang kaum im internationalen Fokus stehen. In Neapel widmet er sich vergessenen Rebsorten, während in Venetien die Herkunft des berühmten Tiramisù zum Streitpunkt wird. Auch größere Themen finden Platz: Auf Sardinien untersucht Tucci den Zusammenhang zwischen Ernährung und Langlebigkeit, in Sizilien den Einfluss verschiedener Kulturen auf die lokale Küche.
Produziert wird «Tucci in Italy» von SALT Productions und BBC Studios. Neben Tucci selbst fungieren unter anderem Lottie Birmingham und Amanda Lyon als Executive Producer. In Italien ist Essen nie nur Essen. Es ist Erinnerung, Identität und manchmal auch ein regelrechter Streit, sagte Tucci. In dieser Staffel erkunden wir, wie die Vergangenheit die Gegenwart weiterhin prägt Region für Region und Mahlzeit für Mahlzeit. Ich freue mich sehr, diese fesselnden Geschichten und diese wunderbaren Menschen mit Ihnen zu teilen.
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