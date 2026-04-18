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Neue Folgen von «Duell der Gartenprofis» im ZDF

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Der Mainzer Sender setzt am Sonntagnachmittag auf frische Ausgaben der Garten-Doku.

Neue Folgen von «Duell der Gartenprofis  Mein grünes Paradies» zeigt das ZDF ab dem 10. Mai immer sonntags um 14:45 Uhr. Insgesamt sind fünf Episoden der aktuellen Staffel geplant, die parallel dazu auch im Streaming verfügbar sein werden. Damit bleibt das Format ein fester Bestandteil des Nachmittagsprogramms.

Im Mittelpunkt der Sendung stehen Familien, die ihren Garten neu gestalten möchten  allerdings mit begrenztem Budget. Zwei Garten- und Landschaftsbauer entwickeln jeweils unterschiedliche Konzepte für die Umgestaltung und präsentieren kreative Lösungen, bei denen auch kostengünstige Alternativen zu teuren Materialien eine zentrale Rolle spielen. Besonders im Fokus steht dabei die Wiederverwertung vorhandener Elemente.

Ein wichtiger Bestandteil des Formats ist die aktive Einbindung der Familien in den Umbauprozess. Unter Anleitung der Profis packen sie selbst mit an, um Kosten zu sparen und gleichzeitig ein persönliches Verhältnis zu ihrem neuen Garten aufzubauen. Am Ende steht die Entscheidung, welches Konzept umgesetzt wird und wie sich der Garten in ein individuelles grünes Paradies verwandelt.

Kurz-URL: qmde.de/170890
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