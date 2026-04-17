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«Matlock» geht bei Universal TV in die zweite Runde

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Die Anwaltsserie mit Kathy Bates wird ab Ende Mai mit neuen Folgen fortgesetzt.

Mit «Matlock» setzt Sky Deutschland die Geschichte um eine ungewöhnliche Juristin fort. Die zweite Staffel startet am 30. Mai auf Universal TV und steht parallel über Sky sowie beim Streamingdienst WOW auf Abruf bereit. Insgesamt umfasst die neue Staffel 16 Episoden.

Im Mittelpunkt steht weiterhin Madeline Kingston, die unter dem Namen Matty Matlock in eine renommierte Kanzlei zurückgekehrt ist. Schon in der ersten Staffel verfolgte sie einen persönlichen Racheplan. Sie wollte herausfinden, ob in der Kanzlei Jacobson & Moore Beweise zurückgehalten wurden, die den Tod ihrer Tochter hätten verhindern können. In den neuen Folgen verschärft sich die Situation deutlich, denn ihre Kollegin Olympia hat Mattys wahre Identität durchschaut.

Die zweite Staffel setzt verstärkt auf persönliche Konflikte und emotionale Verwicklungen. Neben der angespannten Beziehung zwischen Matty und Olympia sorgt auch ein neuer Handlungsstrang für Unruhe. Ein Mann taucht auf und behauptet, der leibliche Vater von Mattys Enkel Alfie zu sein. Damit wird die Geschichte nicht nur juristisch, sondern auch familiär weiter zugespitzt.

Getragen wird die Serie einmal mehr von Kathy Bates, die für ihre Darstellung große Anerkennung erhielt. Für ihre Rolle wurde sie 2025 für einen Emmy nominiert und stellte dabei sogar einen Altersrekord in der Kategorie der Hauptdarstellerinnen auf. Kritiker lobten vor allem ihre Präsenz und ihr Spiel, das der Serie eine besondere Note verleiht.

Die neue «Matlock» will mehr sein als ein simples Reboot  das ist lobenswert. Doch der Mix aus fortlaufender Handlung, überzeichneten Nebenplots und teilweise schwachen Fällen verhindert, dass die Serie ihr volles Potenzial entfalten kann. Kathy Bates überzeugt in der Hauptrolle, aber das Format muss erzählerisch noch klarer werden, um langfristig zu bestehen, urteilte Quotenmeter über Staffel 1.

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