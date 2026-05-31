«Shazam! Fury of the Gods» 2023 (RTL, 20:15 Uhr)
Actionkomödie: Billy Batson wurden die Kräfte der Götter verliehen und er und seine Pflegegeschwister lernen noch immer, die Hürden des Teenagerlebens sowie ihre erwachsenen Superhelden-Versionen unter einen Hut zu bringen. Doch als die Töchter des Atlas auf der Erde eintreffen, um die ihnen vor langer Zeit geraubte Magie zurückzuholen, geraten Billy und seine Familie in einen Kampf um ihre Superkräfte, ihre Leben und das Schicksal der Welt.
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 6
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9
Metascore: 5
IMDb User Rating: 6
Gesamtbilanz: 26 von 40 Punkten
«Als du mich sahst» 2024 (Sat.1, 20:15 Uhr)
Eine romantische Komödie mit Anne Hathaway: Solène, 40 Jahre alt und frisch geschieden, begleitet ihre Tochter zum Coachella-Festival. Dort trifft sie unverhofft auf Hayes, den 24-jährigen Leadsänger einer angesagten Boyband. Sofort ist die Anziehung zwischen ihnen spürbar. Trotz Bedenken wegen des Altersunterschieds lässt sich Solène auf eine leidenschaftliche Beziehung mit ihm ein. Doch kann ihre Liebe im Rampenlicht der Klatschpresse bestehen?
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7
Metascore: 6
IMDb User Rating: 7
Gesamtbilanz: 27 von 40 Punkten
«Jim Carroll - In den Straßen von New York» 1995 (Tele5, 20:15 Uhr)
Drama mit Leonardo DiCaprio: Die drei Sport-Stipendiaten Jim, Mickey und Neutron sind die Basketball-Stars an einer New Yorker Eliteschule. Die dunkle Seite des Lebens kennen die pubertierenden Jungs noch nicht. Doch Jim rauscht direkt auf den Abgrund zu, nachdem er mit Sex und Drogen in Kontakt gekommen ist. Heroinabhängig wird er zum Straßen-Kid, das sich als Stricher verdient.
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8
Metascore: 8
IMDb User Rating: 8
Gesamtbilanz: 31 von 40 Punkten
Von Action über Romantik bis hin zum Drama ist am heutigen Sonntag, den 31. Mai durchaus eine große Bandbreite an Filmen zu beobachten allerdings ist keine Erstausstrahlung darunter. Während der RTL-Streifen zwar scheinbar als Popcorn-Unterhaltung zu punkten scheint, kam er bei der Fachpresse eher durchwachsen weg. Unauffällig solide performt die Hathaway-RomCom, während das 90er DiCaprio-Drama mit Abstand die besten Kritiker-Zeugnisse ausgestellt bekommt.
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