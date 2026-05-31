Blockbuster-Battle

Ein 90er-Drama mit dem bekannten Schauspiel-Star übertrifft Superhelden und Anne Hathaway.

Die Bewertung

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2023 (RTL, 20:15 Uhr)Actionkomödie: Billy Batson wurden die Kräfte der Götter verliehen und er und seine Pflegegeschwister lernen noch immer, die Hürden des Teenagerlebens sowie ihre erwachsenen Superhelden-Versionen unter einen Hut zu bringen. Doch als die Töchter des Atlas auf der Erde eintreffen, um die ihnen vor langer Zeit geraubte Magie zurückzuholen, geraten Billy und seine Familie in einen Kampf um ihre Superkräfte, ihre Leben und das Schicksal der Welt.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 5IMDb User Rating: 62024 (Sat.1, 20:15 Uhr)Eine romantische Komödie mit Anne Hathaway: Solène, 40 Jahre alt und frisch geschieden, begleitet ihre Tochter zum Coachella-Festival. Dort trifft sie unverhofft auf Hayes, den 24-jährigen Leadsänger einer angesagten Boyband. Sofort ist die Anziehung zwischen ihnen spürbar. Trotz Bedenken wegen des Altersunterschieds lässt sich Solène auf eine leidenschaftliche Beziehung mit ihm ein. Doch kann ihre Liebe im Rampenlicht der Klatschpresse bestehen?The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7Metascore: 6IMDb User Rating: 71995 (Tele5, 20:15 Uhr)Drama mit Leonardo DiCaprio: Die drei Sport-Stipendiaten Jim, Mickey und Neutron sind die Basketball-Stars an einer New Yorker Eliteschule. Die dunkle Seite des Lebens kennen die pubertierenden Jungs noch nicht. Doch Jim rauscht direkt auf den Abgrund zu, nachdem er mit Sex und Drogen in Kontakt gekommen ist. Heroinabhängig wird er zum Straßen-Kid, das sich als Stricher verdient.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 8IMDb User Rating: 8