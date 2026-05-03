Blockbuster-Battle

Das «Indepedence-Day»-Revival stürzt gegen die Free-TV-Premiere ab  auch eine Diaz/Lopez-Komödie kann nicht mithalten.

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

Free-TV-Premiere 2024 (RTL, 20:15 Uhr)Science-Fiction-Blockbuster: Kong erforscht als einsamer Herrscher die Hohlerde und sucht nach Artgenossen, während Godzilla an der Oberfläche auftauchende Titanen niederkämpft und so das fragile Gleichgewicht der Welt aufrechterhält. Als ein mysteriöses Signal aus der Hohlerde registriert wird und das Iwi-Mädchen Jia von beunruhigenden Visionen heimgesucht wird, machen sich ihre Adoptivmutter Dr. Ilene Andrews, der zynische Tierarzt-Trapper und Verschwörungs-Streamer Bernie Hayes auf den Weg in die Tiefe der Erde. Dort stoßen sie auf ein verborgenes Reich, in dem ein brutaler Affen-Titan über einen ganzen Stamm von Kongs Spezies herrscht und mithilfe eines Eis-Titans eine Invasion der Oberfläche plant.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 62016 (Sat.1, 20:15 Uhr)Liam Hemsworth und Jeff Goldblum stellen sich 20 Jahre nach der vernichtenden Alien-Invasion erneut einem Angriff bösartiger Außerirdischer entgegen. Trotz zahlreicher Sicherheitsmaßnahmen haben es die feindlichen Truppen geschafft, in die Erdatmosphäre einzudringen und für Schrecken und Verwüstung zu sorgen. Dylan und Jake sind Piloten beim Militär und rüsten sich für den verheerenden Kampf. Als Stiefsohn der Legende Steven Hiller liegt es nun an Dylan, die Menschheit zu retten.The Movie Database (TMDB): 5Rotten Tomatoes Popcornmeter: 3Metascore: 5IMDb User Rating: 52012 (sixx, 20:15 Uhr)Komödie mit Cameron Diaz und Jennifer Lopez: Jules, Evan, Wendy, Gary, Holly und Alex erwarten allesamt Nachwuchs. Doch auf dem Weg zum familiären Glück bekommen es die werdenden Eltern mit einigen Herausforderungen zu tun. Während Jules und Evan mit der Vereinbarkeit von Beruf und Baby hadern, hat Wendy mit den Begleiterscheinungen einer Schwangerschaft zu kämpfen. Derweil müssen Holly und Alex ihre Vorstellungen von einer gemeinsamen Zukunft noch einmal grundlegend überdenken.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Popcornmeter: 5Metascore: 6IMDb User Rating: 6