Blockbuster-Battle

Action und romantische Bühnenperformances kennzeichnen das Film-Spektrum an diesem Sonntag-Abend.

Die Bewertung

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2017 (Sat.1, 20:15 Uhr)Jack's back - in seinem mittlerweile fünften Abenteuer: Der barbarische Captain Salazar schafft es, sich aus dem Teufelsdreieck zu befreien. Er schwört gnadenlose Rache und will alle noch lebenden Piraten töten - allen voran Captain Jack Sparrow. Dessen einzige Möglichkeit, Salazar zu besiegen, besteht darin, den Dreizack Poseidons in seine Hände zu bekommen, der ihm die Herrschaft über die sieben Weltmeere verleiht. Doch dazu muss er sich mit seinem Erzfeind Barbossa verbünden.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 6Metascore: 6IMDb User Rating: 72023 (RTL, 20:15 Uhr)In der Beringsee testet das russische U-Boot Sewastopol eine neue Tarnkappentechnik, wird jedoch durch einen fehlgeleiteten Torpedo versenkt. IMF-Agent Ethan Hunt erhält den Auftrag, eine abtrünnige MI6-Agentin zu finden, die im Besitz eines mysteriösen Schlüssels ist. Während seiner Mission stößt er auf zahlreiche Hindernisse und rivalisierende Parteien. Schließlich führt ihn die Suche nach dem Schlüssel zum gesunkenen U-Boot Sewastopol.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 82010 (sixx, 20:15 Uhr)Musicalfilm: Christina Aguilera neben Cher in ihrem Kinodebut: Um ihren Traum als Sängerin zu verwirklichen, zieht Ali nach L.A. Dort jobbt sie als Kellnerin in der Burlesque Lounge, deren Besitzerin Tess der Star ihrer eigenen Show ist. Die verführerischen Kostüme und Choreografien faszinieren Ali. Schließlich schafft sie den Sprung von der Kellnerin zum Burlesque-Star und verhilft der Lounge mit ihrer einzigartigen Stimme und sexy Performance zu neuem Glanz und Erfolg.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 6Metascore: 8IMDb User Rating: 7