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Neuer «Voice»-Moderator: Killing übernimmt für Schölermann

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ProSiebenSat.1 setzt bei der Castingshow auf den langjährigen Morning-Mann. Er ist bereits seit 2009 im Unternehmen - die Verantwortlichen wissen also, was sie bekommen.

Nachdem Thore Schölermann bereits vor über einem Jahr «The Voice Kids» verließ, verkündete der Moderator kürzlich auch seinen Ausstieg bei der Hauptsendung von «The Voice». Es ist ein Abschied nach 14 Jahren. Schölermann sagte zu "BILD": Es ist wie bei einer guten Party und immer schwer, den richtigen Moment zum Nachhausegehen zu finden, weil man einfach so viel Spaß hat. Ich fühle aber, dass der richtige Moment genau jetzt ist. [...] Zeit ist eines der kostbarsten Güter, die man im Leben hat, und sie steht leider nicht unendlich zur Verfügung. Daher wollte und musste ich neue Prioritäten setzen. In Zusammenhang gebracht werden kann das Ganze auch mit seiner neuen Tätigkeit als Manager von Fast-Food-Filialen.

Nun ist klar, wer die Nachfolge antreten wird: Gefallen ist die Wahl demnach auf Matthias Killing, das berichtet zumindest die "BILD"-Zeitung am Samstag-Abend (11. April). Killing ist seit etlichen Jahren Gesicht vom «Sat.1 Frühstücksfernsehen» und übernimmt für die Sendergruppe immer wieder auch mal Show- und Sport-Moderationen. Vor der Kamera stand er beispielsweise in der Vergangenheit für Primetime-Shows wie «Fort Boyard», «Das große SAT.1 Promi-Boxen» und «The Biggest Loser».

Von außen wirkt die Entscheidung für Killing wie ein unauffälliges gehen auf Nummer sicher - keine Experimente, kein Risiko, das der Marke «The Voice» neben Marktanteils- und Reichweiten-Verlusten noch eine weitere Baustelle zufügen könnte. Daneben ist der Faktor Kosteneffizienz sicherlich auch nicht zu vernachlässigen, da Killing ohnehin bereits einen Exklusivvertrag mit ProSiebenSat.1 besitzt und dieser erst im August 2025 verlängert wurde. Der Medienkonzern muss folglich keine neue Verpflichtung tätigen. Ob Melissa Khalaj auch an der Seite von Killing bleibt, wird die Zukunft ebenso zeigen, wie sich die Quoten mit Killing entwickeln werden.

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