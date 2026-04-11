Primetime-Check

Freitag, 10. April 2026

Felix Maier von 11. April 2026, 09:39 Uhr

Krimi-Abend im ZDF auf der Pole? «Let's Dance» zurück bei RTL oder überrascht RTLZWEI mit «Die Mumie kehrt zurück»? Der Primetime-Freitag in der Analyse!

Das öffentlich-rechtliche Duell bot am gestrigen Freitag das Bild - "Arztserie gegen Krimi". Im Ersten versuchte sich «Praxis mit Meerblick - Willkommen zu Hause» vor 3,52 Millionen Zuschauern, was einen Marktanteil von 16,0 Prozent einbrachte. Das «Der Alte» da nur müde lächeln, 4,29 Millionen ZDF-Zuschauer katapultieren die eigene Primetime mit 19,6 Prozent an die Spitze. Bei den 14- bis 49-Jährigen hat hingegen die blaue Eins die Nase vorn, dazu braucht es 0,24 Millionen Zuschauer im genannten Alter, in Mainz konnten 0,16 Millionen Zuschauer der Sparte registrieren. Die Marktanteile lagen bei 6,8 und 4,7 Prozent. Im ZDF übergab die Primetime bereits um 21:15 Uhr zu «SOKO Leipzig» - die Reichweiten sinken auf 3,06 und 0,14 Millionen, womit auch die Marktanteile mit 14,1 und 3,5 einen Schlag hinnehmen mussten. Im Ersten gab es ab 21:45 Uhr die «Tagesthemen» - das wollten insgesamt noch 2,46 Millionen Zuschauer sehen, die junge Reichweite steigerte sich sogar auf 0,25 Millionen. Somit ergaben sich Quoten von 12,3 und 6,6 Prozent.



Im privaten Sektor gab es allen voran das RTL-Comeback von «Let's Dance» am Freitagabend. Nach zwei Freitagen ohne Tanzen sicherte der Köln-Sender überragende 2,95 Millionen Zuschauer und daher einen dominanten Quotensieg von 15,4 Prozent. In der Zielgruppe schaffte Köln exzellente 0,66 Millionen Umworbene zu notieren, die Quote lag hier bei mustergültigen 19,0 Prozent am entsprechenden Markt. Bei diesen Werten konnte kein anderer privater Sender ansatzweise mithalten. Am ehesten versuchte es noch «Die besten Comedians Deutschlands» konnte der Bällchensender 0,89 Millionen Zuschauer ab drei Jahren begeistern, damit waren 4,3 Prozent am Markt drin. In der Zielgruppe führte der Unterföhring-Sender das abgeschlagene Verfolgerfeld sogar an, mit 0,33 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren 9,1 Prozent drin.



ProSieben war mit «White House Down» zumindest insgesamt sogar näher an Köln dran. Der Spielfilm holte 0,98 Millionen Zuschauer ab, das brachte dem Spielfilm gute 4,8 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe lief es mit 0,32 Millionen Werberelevanten und 8,7 Prozent ebenfalls durchaus gut. «Goodbye Deutschland!» 0,72 Millionen Zuschauer und bereits lediglich 3,4 Prozent am Markt, in der Zielgruppe lag man mit 0,20 Millionen und 5,4 Prozent schon deutlich hinter den genannten drei Sendern.



Noch etwas weniger gefragt waren «Mord im Dorf» schaffte beim Classics-Sender 0,51 Millionen Zuschauer, was 2,4 Prozent am TV-Markt einbringen sollte. Die Zielgruppe war mit 0,13 Millionen Werberelevanten und 3,6 Prozent nicht wirklich erfolgreich. RTLZWEI stellt mit«Die Mumie kehr zurück» und 0,54 Millionen die nächste vergleichbare Primetime des Abends. Mit 2,6 Prozent war der Spielfilm knapp besser, in der Zielgruppe lag man mit 0,18 Millionen Umworbenen und 4,8 Prozent wiederum eher and VOX dran. Das öffentlich-rechtliche Duell bot am gestrigen Freitag das Bild - "Arztserie gegen Krimi". Im Ersten versuchte sichvor 3,52 Millionen Zuschauern, was einen Marktanteil von 16,0 Prozent einbrachte. Das ZDF konnte mit einer neuen Folgeda nur müde lächeln, 4,29 Millionen ZDF-Zuschauer katapultieren die eigene Primetime mit 19,6 Prozent an die Spitze. Bei den 14- bis 49-Jährigen hat hingegen die blaue Eins die Nase vorn, dazu braucht es 0,24 Millionen Zuschauer im genannten Alter, in Mainz konnten 0,16 Millionen Zuschauer der Sparte registrieren. Die Marktanteile lagen bei 6,8 und 4,7 Prozent. Im ZDF übergab die Primetime bereits um 21:15 Uhr zu- die Reichweiten sinken auf 3,06 und 0,14 Millionen, womit auch die Marktanteile mit 14,1 und 3,5 einen Schlag hinnehmen mussten. Im Ersten gab es ab 21:45 Uhr die- das wollten insgesamt noch 2,46 Millionen Zuschauer sehen, die junge Reichweite steigerte sich sogar auf 0,25 Millionen. Somit ergaben sich Quoten von 12,3 und 6,6 Prozent.Im privaten Sektor gab es allen voran das RTL-Comeback vonam Freitagabend. Nach zwei Freitagen ohne Tanzen sicherte der Köln-Sender überragende 2,95 Millionen Zuschauer und daher einen dominanten Quotensieg von 15,4 Prozent. In der Zielgruppe schaffte Köln exzellente 0,66 Millionen Umworbene zu notieren, die Quote lag hier bei mustergültigen 19,0 Prozent am entsprechenden Markt. Bei diesen Werten konnte kein anderer privater Sender ansatzweise mithalten. Am ehesten versuchte es noch Sat.1 - mit dem Comedy-Programmkonnte der Bällchensender 0,89 Millionen Zuschauer ab drei Jahren begeistern, damit waren 4,3 Prozent am Markt drin. In der Zielgruppe führte der Unterföhring-Sender das abgeschlagene Verfolgerfeld sogar an, mit 0,33 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren 9,1 Prozent drin.ProSieben war mitzumindest insgesamt sogar näher an Köln dran. Der Spielfilm holte 0,98 Millionen Zuschauer ab, das brachte dem Spielfilm gute 4,8 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe lief es mit 0,32 Millionen Werberelevanten und 8,7 Prozent ebenfalls durchaus gut. VOX erreichte mit einer Folge0,72 Millionen Zuschauer und bereits lediglich 3,4 Prozent am Markt, in der Zielgruppe lag man mit 0,20 Millionen und 5,4 Prozent schon deutlich hinter den genannten drei Sendern.Noch etwas weniger gefragt waren RTLZWEI und Kabel Eins.schaffte beim Classics-Sender 0,51 Millionen Zuschauer, was 2,4 Prozent am TV-Markt einbringen sollte. Die Zielgruppe war mit 0,13 Millionen Werberelevanten und 3,6 Prozent nicht wirklich erfolgreich. RTLZWEI stellt mitund 0,54 Millionen die nächste vergleichbare Primetime des Abends. Mit 2,6 Prozent war der Spielfilm knapp besser, in der Zielgruppe lag man mit 0,18 Millionen Umworbenen und 4,8 Prozent wiederum eher and VOX dran.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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