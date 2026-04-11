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Sat.1 schnappt sich neuen Jahresbestwert

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An bisher sechs Freitagen zeigte Sat.1 «Die besten Comedians Deutschlands» - mit mal mehr und mal weniger Aufmerksamkeit. Gestern schnappte sich das Format einen neuen Bestwert!

Das Spektrum der Leistungen von «Die besten Comedians Deutschlands» geht bei Sat.1 recht weit auseinander. Von recht starken 1,15 Millionen Zuschauern am 13. Februar bis eher wacklige 0,65 Millionen Zuschauer ab 06. März. In der Zielgruppe ging es bisher auf bis zu 0,37 Millionen Umworbenen hoch und auf bis zu 0,18 Millionen runter - ebenfalls am 13. Februar und 06. März. Dennoch lässt sich der Bällchensender in seiner Comedy-Mission am Freitagabend nicht beirren - und das mit Erfolg.

Der gestrigen Abend brachte für «Die besten Comedians Deutschlands» positive 0,89 Millionen Zuschauer mit sich, was kurzum die drittbeste Leistung des Jahres darstellt. Die Quote von 4,3 Prozent ist nicht überragend, kann sich jedoch vollends sehen lassen. Prunkstück der gestrigen Sat.1-Primetime war jedoch die Zielgruppen-Leistung. Im Bereich der 14- bis 49-Jährigen konnte sich der bunte Abend auf 0,33 Millionen Umworbene verlassen - was bereits die zweitbeste Leistung des Jahres ist. Der Blick auf die Quote wertet das Ergebenis dann noch auf - im Gesamten Jahr schaffte die Show bisher keinen besseren Wert als die jüngst erreichten 9,1 Prozent.

Leider - für Sat.1 - war der Abend ein eher einzelnes Highlight am gestrigen Sendetag. Natürlich kann sich der Bällchsender auf das «Sat.1-Frühstücksfernsehen» verlassen, das am Morgen am Markt der Zielgruppe bis zu 25,3 Prozent einheimst. Und auch der Mittag lief mit «Auf Streife» und 0,11 Millionen Werberelevanten und damit 10,0 Prozent am entsprechenden Markt gut. Das Problemkind ist der Nachmittag! Das traurige Negativ-Beispiel findet sich in der Leistung von «Ein Hof zum Verlieben». Die noch recht neue Soap fällt ab 18:30 Uhr auf kaum noch messbare 0,01 Millionen 14- bis 49-Jährige - der Marktanteil kann gerade noch mit 0,5 Prozent beziffert werden. Vor diesem Hintergrund der enorm schwachen Vorarbeit, wird die Primetime-Leistung noch besser!

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
Kurz-URL: qmde.de/170695
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