NDR dreht neuen «Nordlichter»-Film «Erinner mich an morgen»

Der NDR hat die Dreharbeiten für den neuen «Nordlichter»-Spielfilm «Erinner mich an »orgen» gestartet. Das Drama wird derzeit in Niedersachsen realisiert und soll voraussichtlich im Herbst 2026 im NDR Fernsehen sowie in der ARD Mediathek ausgestrahlt werden. Gedreht wird noch bis Mitte Mai in Visselhövede.
Im Mittelpunkt steht eine Altenpflegerin, die zunehmend an ihre Grenzen gerät: Stefanie Reinsperger verkörpert Lea, die auf einer Demenzstation arbeitet und ihren Patientinnen und Patienten mit kreativen Rollenspielen hilft, Erinnerungen wieder greifbar zu machen. Als jedoch eine ungewöhnlich junge Patientin auftaucht, gespielt von Karoline Eichhorn, wird Lea mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert und beginnt, die Grenze zwischen Beruf und persönlicher Realität zu verlieren.
Zum Ensemble gehören außerdem Idil Üner als besorgte Vorgesetzte sowie Danilo Kamperidis als Kollege. Regie führt Friedrich Tiedtke, der gemeinsam mit Manuel Ostwald, Ida Åkerstrøm Knudsen und Hauptdarstellerin Reinsperger auch das Drehbuch geschrieben hat. Produziert wird der Film von Tamtam Film.
«Erinner mich an morgen» ist Teil des Talentförderprogramms «Nordlichter», das jungen Filmschaffenden die Möglichkeit bietet, eigenständige Stoffe mit norddeutschem Bezug umzusetzen. Getragen wird das Programm neben dem NDR von der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein sowie der nordmedia Film- und Medienförderung Niedersachsen/Bremen.
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