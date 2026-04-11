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«Let's Dance» ist zurück am Freitag - Mit Erfolg?

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Zwei ganze Wochen mussten RTL-Zuschauer am Freitagabend auf «Let's Dance» verzichten - jetzt ist die Tanzshow auf gewohntem Sendeplatz zurück. Mit Erfolg im Gepäck?

Am 20. März gab es die dritte reguläre Ausgabe von «Let's Dance» im Jahr 2026 - an sich nichts ungewöhnliches. Es folgten dann jedoch zwei Wochen ohne Freitagabend mit dem Tanzangebot - in der Folgewoche wurde aufgrund von Fußball auf den Sonntag geschoben, dann kam Ostern. Seit gestern Abend sind Llambi, Mabuse und González jedoch zurück auf dem Arbeitswochen-Abschluss-Slot. Und das mit Erfolg! Insgesamt ging die Reichweite der Tanz-Show seit Woche eins zurück - von anfänglich 3,19 Millionen Zuschauern auf bis zu 2,69 Millionen - die Ausweich-Show am Sonntag, 29. März, fiel auf 2,60 Millionen Zuschauer zurück. Diesen Trend konnte RTL mit dem Freitags-Comeback brechen - es konnten 2,95 Millionen Zuschauer für RTL ermittelt werden, das bringt den Köln-Sender auf beruhigende 15,4 Prozent am Gesamtmarkt.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen markierte der erste reguläre Abend - also Show zwei vom 06. März - den Höhepunkt der Einschaltquote und Reichweite. An die zu dem Zeitpunkt erreichten 0,81 Millionen Umworbenen kam bisher kein Abend heran und auch der gestrige Freitag sollte in derartige Gefilde nicht vorstoßen. Dennoch kann sich der Köln-Sender mit 0,66 Millionen Umworbenen zweifelsohne brüsten, immerhin war das für den gesamten gestrigen Sendetag die beste Leistung in der Altersspanne. Die Quote lag in der Primetime-Show bei 19,0 Prozent.

Im Anschluss holte das gewohnte Folgeprogramm mit dem «Exclusiv Spezial - Let's Dance» noch insgesamt 1,89 Millionen Zuschauer und daher starke 17,7 Prozent des Marktes ab. Die Zielgruppe fiel auf 0,36 Millionen Umworbene, was für den gestrigen Tag noch immer ein Top-Wert ist. Aus Sicht der Quote holt das Nachspiel noch schöne 15,9 Prozent ab.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
Kurz-URL: qmde.de/170693
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