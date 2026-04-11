US-Fernsehen

«Funny AF with Kevin Hart»: Netflix zeigt Trailer zur Comedy-Competition

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Mit dieser Show bringt Netflix ein neues Stand-up-Format an den Start, bei dem das Publikum live über den Sieger entscheidet.

Der Streamingdienst Netflix hat den offiziellen Trailer zu «Funny AF with Kevin Hart» veröffentlicht und damit einen ersten Einblick in das neue Comedy-Format gegeben. Die Show wird von Kevin Hart präsentiert, der gemeinsam mit prominenten Gästen nach dem nächsten großen Stand-up-Star sucht.

Das Konzept setzt auf Wettbewerb und Beteiligung des Publikums: Über mehrere Wochen treten Nachwuchskomiker aus verschiedenen US-Städten gegeneinander an, darunter Talente aus New York, Los Angeles und Chicago. In mehreren Runden müssen sie Jury und Publikum überzeugen, ehe die Show in zwei Live-Events mündet, bei denen die Zuschauer weltweit in Echtzeit abstimmen können.

Die Episoden werden gestaffelt veröffentlicht: Der Start erfolgt am 20. April, gefolgt von weiteren Folgen in den darauffolgenden Wochen. Höhepunkt sind das Halbfinale und Finale Anfang Mai, die live auf Netflix übertragen werden. Unterstützt wird Kevin Hart dabei von bekannten Gastjuroren wie Keegan-Michael Key, Tom Segura und Chelsea Handler.



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