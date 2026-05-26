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Tubi startet umfangreichen FIFA-WM-Hub zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026

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Der kostenlose Streamingdienst zeigt ausgewählte Spiele live in 4K und bündelt Highlights, Dokus und Creator-Content rund um das Turnier.

Der kostenlose Streamingdienst Tubi erweitert sein Sportangebot massiv und startet den neuen 2026 FIFA World Cup FOX Hub. Die Plattform soll Fans während der gesamten Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit Live-Inhalten, Highlights, Analysen, Dokumentationen und exklusiven Eigenproduktionen versorgen. Zusätzlich kündigte Tubi an, die Eröffnungszeremonie sowie zwei ausgewählte Spiele live in 4K zu übertragen. Gezeigt werden die Partie zwischen Mexico und South Africa am 11. Juni sowie das Spiel der United States gegen Paraguay am 12. Juni. Beide Begegnungen sollen kostenlos und ohne Abonnement abrufbar sein.

Der neue FOX Hub bündelt darüber hinaus zahlreiche zusätzliche Inhalte rund um die Weltmeisterschaft. Dazu gehören Zusammenfassungen, Highlight-Clips, ein 24/7-Feed mit FOX-Sports-Inhalten sowie verschiedene Dokumentationen und Talkformate. Unter anderem begleitet die Doku-Serie «Destination World Cup 2026» Spieler wie Weston McKennie, Marc Cucurella und Harry Wilson auf ihrem Weg zum Turnier.

Auch prominente Namen aus anderen Sportarten sind beteiligt. In der neuen Vodcast-Reihe «The Other Football» beschäftigen sich Ex-NFL-Stars Rob Gronkowski und Jameis Winston mit Fußball und begleiten das Turnier mit Gästen, Comedy und Popkultur-Beiträgen. Zusätzlich setzt Tubi verstärkt auf Creator-Content mit YouTube-Persönlichkeiten wie Deestroying oder Jesser. Darüber hinaus integriert Tubi mehrere fiktionale und dokumentarische Produktionen in den Hub, darunter die BBC-Comedyserie «Twenty Twenty Six» mit Hugh Bonneville sowie die FOX-Dokumentation «Summer of '94» über die WM 1994 in den USA.

Kurz-URL: qmde.de/171980
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