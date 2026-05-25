US-Fernsehen

Netflix setzt «Americas Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders» fort

von

Die dritte Staffel der Doku-Serie startet Mitte Juni und begleitet erneut die berühmten Cheerleader der Dallas Cowboys.

Netflix hat den Starttermin der dritten Staffel von «Americas Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders» bekanntgegeben. Die neuen Episoden erscheinen am 16. Juni exklusiv beim Streamingdienst. Gleichzeitig veröffentlichte Netflix erste Bilder zur kommenden Staffel der Sport-Dokuserie. Die dritte Staffel umfasst insgesamt sieben Episoden mit jeweils rund 55 Minuten Laufzeit.

Die Produktion begleitet erneut die Cheerleader der Dallas Cowboys während der Saison 2025/26  von den intensiven Auswahlverfahren und dem Trainingslager bis hin zur NFL-Spielzeit. Laut Netflix steigen die Anforderungen in der neuen Staffel noch einmal deutlich: Von den 36 Plätzen im Team sind lediglich sechs für neue Kandidatinnen verfügbar, da gleich 30 erfahrene Mitglieder erneut vorsprechen.

Mit wachsender internationaler Aufmerksamkeit geraten die Cheerleader außerdem zunehmend unter öffentlichen Druck. Netflix kündigt unter anderem Einblicke in die erste große Tournee des Teams, öffentliche Auftritte sowie den Umgang mit wachsender Social-Media-Präsenz an. Gleichzeitig soll die Serie zeigen, wie die Frauen mit den hohen Erwartungen und dem ständigen Streben nach Perfektion umgehen.

Hinter der Serie steht erneut Regisseur Greg Whiteley, der bereits für Sportdokumentationen wie «Cheer» oder «Last Chance U» verantwortlich war. Whiteley fungiert zusammen mit Adam Leibowitz auch als Executive Producer. Produziert wird das Format von One Potato Productions, Boardwalk Pictures und Campfire Studios.

Kurz-URL: qmde.de/171973
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«37°Leben» begleitet junge Frau mit sozialer Phobienächster Artikel«extra 3» rückt auf Freitag: ARD reagiert auf WM-Spiel der USA
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen Netflix veröffentlicht Trailer zur fünften Staffel von «Rosario Tijeras» US-Fernsehen Jeff Foxworthy veröffentlicht neues Stand-up-Special bei FOX Nation US-Fernsehen National Geographic schickt Antoni Porowski auf globale Entdeckungsreise US-Fernsehen «Love It or List It» kehrt im Juni mit neuer Staffel zurück US-Fernsehen Apple TV kündigt umfangreichen «Peanuts»-Sommer mit Snoopy und Charlie Brown an US-Fernsehen Peacock veröffentlicht Trailer zur dritten Staffel von «The Capture» US-Fernsehen Darius Rucker erhält Sonderpreis bei den American Music Awards

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung