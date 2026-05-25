Netflix setzt «Americas Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders» fort

Netflix hat den Starttermin der dritten Staffel von «Americas Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders» bekanntgegeben. Die neuen Episoden erscheinen am 16. Juni exklusiv beim Streamingdienst. Gleichzeitig veröffentlichte Netflix erste Bilder zur kommenden Staffel der Sport-Dokuserie. Die dritte Staffel umfasst insgesamt sieben Episoden mit jeweils rund 55 Minuten Laufzeit.
Die Produktion begleitet erneut die Cheerleader der Dallas Cowboys während der Saison 2025/26 von den intensiven Auswahlverfahren und dem Trainingslager bis hin zur NFL-Spielzeit. Laut Netflix steigen die Anforderungen in der neuen Staffel noch einmal deutlich: Von den 36 Plätzen im Team sind lediglich sechs für neue Kandidatinnen verfügbar, da gleich 30 erfahrene Mitglieder erneut vorsprechen.
Mit wachsender internationaler Aufmerksamkeit geraten die Cheerleader außerdem zunehmend unter öffentlichen Druck. Netflix kündigt unter anderem Einblicke in die erste große Tournee des Teams, öffentliche Auftritte sowie den Umgang mit wachsender Social-Media-Präsenz an. Gleichzeitig soll die Serie zeigen, wie die Frauen mit den hohen Erwartungen und dem ständigen Streben nach Perfektion umgehen.
Hinter der Serie steht erneut Regisseur Greg Whiteley, der bereits für Sportdokumentationen wie «Cheer» oder «Last Chance U» verantwortlich war. Whiteley fungiert zusammen mit Adam Leibowitz auch als Executive Producer. Produziert wird das Format von One Potato Productions, Boardwalk Pictures und Campfire Studios.
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