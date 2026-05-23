Lifetime setzt neuen True-Crime-Thriller mit Tia Mowry an

US-Fernsehen

Mit «Single Black Tenant» kehrt Tia Mowry Ende Juni für eine weitere Produktion zum US-Sender Lifetime zurück.

Der amerikanische Fernsehsender Lifetime baut seine Reihe Ripped from the Headlines weiter aus und setzt dabei erneut auf Tia Mowry. Die Schauspielerin übernimmt in dem neuen Thrillernicht nur die Hauptrolle, sondern fungiert auch als ausführende Produzentin. Die Premiere ist für Samstag, den 27. Juni, um 20 Uhr US-Ostküstenzeit geplant.Der Film basiert laut Lifetime auf tatsächlichen Ereignissen und erzählt die Geschichte von Esme Williams, gespielt von Tia Mowry. Nach Jahren finanzieller Probleme glaubt die Protagonistin zunächst, endlich Glück zu haben, als sie eine günstige Wohnung in einem ruhigen Viertel von Cleveland findet. Doch schon bald entwickelt sich die neue Unterkunft zum Albtraum: Esme beginnt zu vermuten, dass sie mit einer Mörderin unter einem Dach lebt, die versucht, ihr einen Mord anzuhängen.Im Verlauf der Handlung häufen sich verstörende Hinweise. Blutverschmierte Lappen, das merkwürdige Verhalten ihrer Vermieterin Angie und widersprüchliche Ereignisse lassen Esme zunehmend daran zweifeln, wem sie überhaupt noch vertrauen kann. Da die Polizei ihre Sorgen offenbar nicht ernst nimmt, beginnt sie selbst Nachforschungen anzustellen und setzt alles daran, die Wahrheit ans Licht zu bringen.Für Tia Mowry ist «Single Black Tenant» bereits die siebte Zusammenarbeit mit Lifetime. Die Schauspielerin gehört seit Jahren zu den bekannten Gesichtern des Senders und war zuletzt regelmäßig in den Weihnachtsproduktionen des Networks zu sehen. Produziert wird der Film von Bruce Harvey für CMW Mountain Productions in Zusammenarbeit mit Studio TF1 America. Regie führt Stacey N. Harding nach einem Drehbuch von Yuri Baranovsky und Angela Gulner.