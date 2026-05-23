«South Park» kehrt im September mit Staffel 29 zurück

Die langlebige Animationsserie «South Park» erhält im Herbst ihre mittlerweile 29. Staffel. Wie Comedy Central und Paramount+ mitteilten, startet die neue Season am Mittwoch, den 16. September, um 22 Uhr bei Comedy Central. In den USA, Kanada und Australien stehen die Episoden jeweils am Folgetag auch bei Paramount+ zum Streaming bereit. 2027 feiert «South Park» bereits sein 30-jähriges Jubiläum. Produziert wird die Serie weiterhin von Trey Parker und Matt Stone gemeinsam mit Anne Garefino und Frank C. Agnone II. Creative Director der digitalen Sparte South Park Digital Studios bleibt Christopher Brion.
Zusätzlich bestätigten die Sender bereits weitere Ausstrahlungstermine. Neue Folgen erscheinen demnach am 30. September sowie am 14. und 28. Oktober. Weitere Episoden folgen am 11. und 25. November. Insgesamt setzt «South Park» damit erneut auf einen gestreckten Veröffentlichungsrhythmus.
Die von Trey Parker und Matt Stone entwickelte Serie gehört seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Animationsformaten des US-Fernsehens. Ihre Premiere feierte die Produktion bereits am 13. August 1997 bei Comedy Central. Im Mittelpunkt stehen die Figuren Stan, Kyle, Cartman und Kenny, die ursprünglich im Kurzfilm «The Spirit of Christmas» eingeführt wurden.
Laut Comedy Central war «South Park» im Jahr 2025 die erfolgreichste Kabelserie bei den 18- bis 49-Jährigen. Die Rückkehr der 27. Staffel habe zudem die stärksten Marktanteile der Reihe seit 27 Jahren erzielt. Insgesamt wurde die Serie bislang fünfmal mit dem Primetime Emmy Award für das beste Animationsprogramm ausgezeichnet und erhielt zahlreiche weitere Nominierungen und Ehrungen.
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