Weitere Stars für die «American Music Awards» bestätigt

US-Fernsehen

CBS hat zahlreiche zusätzliche Prominente bekanntgegeben, die bei der diesjährigen Preisverleihung als Presenter auftreten werden.

Der US-Sender CBS hat weitere Namen für dieangekündigt. Zu den Presenterinnen und Presentern der Musikpreisverleihung gehören unter anderem Hilary Duff, Jason Derulo, John Legend, Nikki Glaser, Paula Abdul sowie Ludacris. Ebenfalls Teil der Show sind unter anderem Anthony Ramos, Gabriel Iglesias, Matt Rife, Megan Stalter und Paul W. Downs. CBS hatte zuvor bereits zahlreiche Musikacts bestätigt, darunter Billy Idol, KAROL G, Keith Urban, Maluma und Twenty One Pilots.Außerdem soll es einen besonderen Live-Auftritt von BTS geben. Gastgeberin der Veranstaltung ist Queen Latifah. Die Show findet am Montag, den 25. Mai, live aus der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas statt  laut CBS in der bislang größten Location der Geschichte der Preisverleihung.Bei den Nominierungen führt Taylor Swift mit acht Erwähnungen. Dahinter folgen Morgan Wallen, Olivia Dean, Sabrina Carpenter und SOMBR mit jeweils sieben Nominierungen. Das Voting für die meisten Kategorien ist bereits abgeschlossen, lediglich für Social Song of the Year und Tour of the Year können Fans noch während der ersten 30 Minuten der Live-Show abstimmen. Neben der linearen Ausstrahlung bei CBS wird die Veranstaltung auch über Paramount+ verfügbar sein.