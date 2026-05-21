US-Fernsehen

Apple TV verlängert «Knife Edge: Chasing Michelin Stars»

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Die Doku-Serie von Gordon Ramsay begleitet auch künftig Spitzenköche im Kampf um Michelin-Sterne.

Der Streamingdienst Apple TV hat die Dokuserie «Knife Edge: Chasing Michelin Stars» offiziell um eine zweite Staffel verlängert. Die neue Season soll erneut acht Episoden umfassen und die internationale Spitzengastronomie während einer kompletten Michelin-Saison begleiten. Die Reihe stammt von Starkoch Gordon Ramsay und dessen Produktionsfirma Studio Ramsay Global (FOX). Moderiert wird das Format erneut von Jesse Burgess vom Food- und Reiseformat Topjaw. Im Mittelpunkt stehen Spitzenköche und renommierte Restaurants aus aller Welt, die um Michelin-Sterne kämpfen  oder darum, ihre bestehende Auszeichnung zu verteidigen.

Mehr denn je stehen Restaurants auf der ganzen Welt unter enormem Druck, nicht nur nach Perfektion zu streben, sondern überhaupt zu überleben. Die wirtschaftlichen Folgen einer Branche im Umbruch bedeuten, dass noch nie so viel auf dem Spiel stand. Angesichts sich weltweit wandelnder Standards in der Gastronomie zeigt «Knife Edge» den Stress, den Druck und die Widerstandsfähigkeit, die nötig sind, um im Kampf um die Spitze die Nerven zu behalten  es ist, ehrlich gesagt, brutal. Ich persönlich bin nach wie vor sehr stolz auf die Leidenschaft in unserer Branche  den Ehrgeiz und die Ambitionen dieser hungrigen Newcomer, der aufstrebenden Talente und jener unerschütterlichen Köche, die alle weiterhin nach der anspruchsvollen Anerkennung durch Michelin streben, sagte der ausführende Produzent Gordon Ramsay.

«Knife Edge: Chasing Michelin Stars» beleuchtet die unglaublichen Geschichten der talentiertesten Köche der Welt, die nach der höchsten Auszeichnung streben, während die Messlatte jedes Jahr höher gelegt wird und ihr Hunger nach Erfolg ungebrochen ist. Indem wir die Menschen hinter diesen Weltklasse-Restaurants in den Mittelpunkt stellen, tragen wir dazu bei, Verständnis und Wertschätzung dafür zu wecken, was es braucht, um in dieser bemerkenswerten und herausfordernden Branche zu bestehen, sagte Moderator Jesse Burgess. Ich bin sehr stolz darauf, ein Teil davon zu sein, und wir freuen uns darauf, in der zweiten Staffel auf Apple TV noch mehr davon zu zeigen.

In der ersten Staffel standen unter anderem das nordische Restaurant Aure, das New Yorker Fried-Chicken-Konzept Coqodaq sowie das Restaurant Caractère aus der Roux-Dynastie im Mittelpunkt. Die Serie begleitet Köche dabei, ihren ersten, zweiten oder gar dritten Michelin-Stern zu erhalten  oder im schlimmsten Fall wieder zu verlieren.

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