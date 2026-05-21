Laura Benanti und Tituss Burgess moderieren Tony-Awards-Preshow

Die Organisatoren der Tony Awards haben die Moderatoren für die diesjährige Preshow bekanntgegeben. Laura Benanti und Tituss Burgess übernehmen gemeinsam die Moderation von «The Tony Awards: Act One», dem offiziellen Vorprogramm zur 79. Verleihung der Theaterpreise. Die Livesendung wird am 7. Juni kostenlos über Pluto TV ausgestrahlt und läuft von 18.35 bis 20 Uhr US-Ostküstenzeit. Während der Preshow werden bereits erste Wettbewerbskategorien verliehen. Im Anschluss folgt die Hauptgala, die landesweit live bei CBS übertragen und zusätzlich über Paramount+ gestreamt wird.
Laura Benanti zählt seit Jahren zu den bekanntesten Musical-Darstellerinnen am Broadway. Die Schauspielerin gewann bereits einen Tony Award und war insgesamt fünfmal nominiert. Zu ihren bekanntesten Produktionen gehören Gypsy, Into the Woods, My Fair Lady und She Loves Me. Auch im Fernsehen und Kino ist sie regelmäßig präsent, zuletzt unter anderem in «Mayor of Kingstown» bei Paramount+. Tituss Burgess wurde vor allem durch die Netflix-Comedy «Unbreakable Kimmy Schmidt» international bekannt. Für seine Rolle als Titus Andromedon erhielt er mehrere Emmy-Nominierungen. Zuletzt sorgte er am Broadway mit seinem Auftritt in Oh, Mary! für Aufmerksamkeit. Außerdem arbeitet Burgess aktuell an mehreren Film- und Serienprojekten, darunter eine Sprecherrolle in «The Cat in the Hat».
Bei den diesjährigen Tony-Nominierungen führen die Musicals The Lost Boys und Schmigadoon! mit jeweils zwölf Nominierungen das Feld an. Dahinter folgt die Neuinszenierung von Ragtime mit elf Nennungen. Im Schauspielbereich gilt Death of a Salesman mit neun Nominierungen als Favorit. Die Hauptshow der Tony Awards wird in diesem Jahr von Pink moderiert. Produziert wird die Veranstaltung erneut von Tony Award Productions, einem Gemeinschaftsunternehmen der American Theatre Wing und der Broadway League.
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