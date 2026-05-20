Finale Staffel von «Power Book III: Raising Kanan» startet im Juni bei Starz

US-Fernsehen

Mit einem neuen Trailer hat Starz den Starttermin der fünften und zugleich letzten Staffel des «Power»-Ablegers bestätigt.

Der US-Sender Starz schicktin die finale Runde. Wie das Unternehmen am Dienstag bekanntgab, startet die fünfte Staffel der Crime-Drama-Serie am Freitag, den 12. Juni. Neue Episoden erscheinen anschließend wöchentlich über die Starz-App sowie auf allen Streaming- und On-Demand-Plattformen des Unternehmens. Parallel dazu veröffentlichte Starz einen ersten ausführlichen Trailer zur letzten Staffel des Formats.Im Mittelpunkt steht erneut Kanan Stark, gespielt von Mekai Curtis, dessen Entwicklung vom unsicheren Jugendlichen zum skrupellosen Drogenboss weitererzählt wird. Die Serie fungiert als Prequel innerhalb des «Power»-Kosmos und beleuchtet die frühen Jahre der Figur, die ursprünglich von Curtis 50 Cent Jackson in der Mutterserie verkörpert wurde. Der neue Trailer zeigt nun, dass Raquel Thomas, dargestellt von Patina Miller, entgegen der Erwartungen weiterhin lebt. Nach dem dramatischen Cliffhanger der vierten Staffel scheint sich der Konflikt zwischen Mutter und Sohn endgültig zuzuspitzen.Laut Starz soll die finale Staffel den endgültigen Wandel Kanans zum kompromisslosen Verbrecherboss zeigen. Gemeinsam mit seinem neuen Geschäftspartner Breeze, gespielt von Shameik Moore, will Kanan die Kontrolle über das Drogengeschäft im New Yorker Stadtteil Southside übernehmen. Gleichzeitig eskaliert der Machtkampf innerhalb der Thomas-Familie weiter, während auch rivalisierende Gruppierungen und die Mafia ihre eigenen Interessen verfolgen.Zum Ensemble der finalen Staffel gehören neben Mekai Curtis, Patina Miller und Shameik Moore unter anderem auch London Brown, Malcolm Mays, Joey Bada$$, Hailey Kilgore, Wendell Pierce, Erika Woods sowie Tony Danza und Joe Pantoliano. Verantwortlich für die Serie zeichnet erneut Sascha Penn als Showrunner und ausführender Produzent. Produziert wird das Format von Lionsgate Television für Starz.Obwohl «Power Book III: Raising Kanan» mit der fünften Staffel endet, bleibt das Franchise weiterhin bestehen. Bereits in Produktion befindet sich die neue Prequel-Serie «Power: Origins», die zeitlich direkt an die Ereignisse des Finales anschließen soll. Hinter dem erweiterten «Power»-Universum stehen weiterhin Franchise-Schöpferin Courtney A. Kemp sowie Curtis 50 Cent Jackson und Produzent Mark Canton.