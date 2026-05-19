US-Fernsehen

FX bestellt Comedy-Serie «Very Young Frankenstein»

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Die Kultkomödie «Young Frankenstein» wird zur Serie, der Sender FX will eine Serienadaption.

Der Kultfilm «Young Frankenstein» von Mel Brooks erhält eine Serienadaption: Der US-Sender FX hat «Very Young Frankenstein» offiziell bestellt. Das Projekt war bereits 2025 mit einer Pilotbestellung angekündigt worden, nun gab FX grünes Licht für eine komplette Serie. Inhaltliche Details halten die Verantwortlichen weiterhin geheim. Bekannt ist bislang lediglich, dass sich die Serie lose an der legendären Filmkomödie «Young Frankenstein» von Mel Brooks und Gene Wilder orientiert.

Zum Cast gehören Zach Galifianakis, Dolly Wells und Spencer House. Außerdem standen für die Pilotfolge Nikki Crawford, Kumail Nanjiani und Cary Elwes vor der Kamera. Die Serie stammt von Autorin Stefani Robinson, die zugleich als Executive Producerin fungiert. Ebenfalls beteiligt sind Taika Waititi und Garrett Basch, die bereits gemeinsam an der FX-Erfolgsserie «What We Do in the Shadows» arbeiteten. Waititi übernahm zudem die Regie der Pilotepisode. Kultregisseur Mel Brooks, der den Originalfilm mitschrieb und inszenierte, wirkt ebenfalls als Executive Producer mit. Produziert wird «Very Young Frankenstein» von 20th Television.

Der Originalfilm «Young Frankenstein» erschien 1974 und zählt bis heute zu den bekanntesten US-Komödien überhaupt. Gene Wilder spielte darin Dr. Frederick Frankenstein, den Enkel des berühmten Victor Frankenstein, der auf dem geerbten Familienanwesen in Transsilvanien zunehmend in die Fußstapfen seines Großvaters gerät. Neben Wilder gehörten unter anderem Cloris Leachman, Marty Feldman, Teri Garr, Madeline Kahn, Peter Boyle und Kenneth Mars zur Besetzung. Auch Gene Hackman hatte einen kurzen Gastauftritt.

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