Hulu verlängert «The Testaments» um zweite Staffel

Hulu hat «The Testaments» offiziell um eine zweite Staffel verlängert. Die Entscheidung fällt noch vor dem Finale der ersten Season, das am 27. Mai veröffentlicht wird. Die Serie dient als Fortsetzung von «The Handmaids Tale» und basiert wie schon das Vorgängerformat auf einem Roman von Margaret Atwood.
Im Mittelpunkt stehen die jungen Frauen Agnes und Daisy, gespielt von Chase Infiniti und Lucy Halliday. Während Agnes streng nach den Regeln des totalitären Gilead-Systems erzogen wird, stammt Daisy ursprünglich von außerhalb der Grenzen des Regimes. Beide treffen an der Eliteschule von Tante Lydia aufeinander, wo zukünftige Ehefrauen des Systems ausgebildet werden. Ihre Verbindung entwickelt sich zunehmend zum Auslöser tiefgreifender Veränderungen. Eine zentrale Rolle übernimmt erneut Ann Dowd als Tante Lydia. Zusätzlich sorgte ein Gastauftritt von Elisabeth Moss als June Osborne für Aufmerksamkeit. Weitere Rollen übernehmen unter anderem Rowan Blanchard, Amy Seimetz und Mabel Li.
Entwickelt wurde die Serie von Bruce Miller, der bereits bei «The Handmaids Tale» als kreativer Kopf fungierte. Produziert wird «The Testaments» von MGM Television und 20th Television. Regisseur Mike Barker inszenierte unter anderem die ersten drei Episoden sowie das Staffelfinale. Laut Disney wurden die Folgen bislang weltweit mehr als 45 Millionen Stunden über Hulu und Disney+ gestreamt. Auch bei Kritikern fiel die Resonanz überwiegend positiv aus.
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