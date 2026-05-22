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«Avatar»: Erster Trailer zur zweiten Staffel

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Die Fantasy-Serie kehrt Ende Juni mit neuen Figuren, Intrigen und dem nächsten Schritt in Aangs Ausbildung zurück.

Netflix hat den ersten offiziellen Trailer zur zweiten Staffel von «Avatar: Der Herr der Elemente» veröffentlicht. Die neuen Episoden der Realverfilmung der beliebten Nickelodeon-Zeichentrickserie starten am 25. Juni 2026 beim Streamingdienst. Der erste Ausblick verspricht größere Kämpfe, neue Gefahren und zahlreiche Herausforderungen für Avatar Aang und seine Freunde.

In der zweiten Staffel reist Aang gemeinsam mit Katara und Sokka ins Erdkönigreich, nachdem der nördliche Wasserstamm im Finale der ersten Staffel erfolgreich gegen die Feuernation verteidigt wurde. Dort soll Aang nun das Erdbändigen erlernen, um seinem Ziel näherzukommen, die vier Elemente vollständig zu beherrschen. In der Hauptstadt Ba Sing Se erwarten die Gruppe allerdings nicht nur neue Verbündete, sondern auch politische Intrigen und dunkle Geheimnisse.

Die Hauptrollen übernehmen erneut Gordon Cormier als Aang, Kiawentiio als Katara und Ian Ousley als Sokka. Ebenfalls wieder mit dabei sind unter anderem Dallas Liu, Elizabeth Yu und Daniel Dae Kim. Neu im Cast sind unter anderem Miyako und Momona Tamada. Für die neuen Folgen zeichnen unter anderem Christine Boylan, Jabbar Raisani, Anu Menon, Amit Gupta und Hiromi Kamata verantwortlich. Produziert wird die Serie erneut von Rideback gemeinsam mit Netflix.

Die Vorlage basiert auf der preisgekrönten Animationsserie «Avatar: The Last Airbender», die ursprünglich bei Nickelodeon ausgestrahlt wurde und bis heute als eines der erfolgreichsten Animationsformate der 2000er-Jahre gilt.



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