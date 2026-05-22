«Jackass» kehrt in restaurierter Fassung zu Paramount+ zurück

US-Fernsehen

Die ersten drei Staffeln der Kultserie sind ab sofort wieder beim Streamingdienst verfügbar.

Paramount+ hat die ersten drei Staffeln vonwieder ins Programm aufgenommen. Die Episoden stehen ab sofort in restaurierten Originalfassungen zur Verfügung und sollen laut den Verantwortlichen deutlich näher an den ursprünglichen TV-Ausstrahlungen beziehungsweise der ursprünglichen kreativen Vision liegen. Die Staffeln waren Ende 2025 vorübergehend aus dem Angebot entfernt worden. Hintergrund war laut Paramount+ der Wunsch der Produzenten und Kreativen, zentrale Bestandteile der Serie wiederherzustellen, die im Laufe der Jahre verändert worden seien. Dazu gehörten unter anderem neue Schnittfassungen, veränderte Musik sowie umgestellte Episodenabläufe.Mit den restaurierten Versionen sollen Fans nun die definitiven Fassungen der ersten drei Staffeln sehen können. Die Episoden enthalten die bekannten Stunts, Streiche und chaotischen Aktionen, mit denen «Jackass» Anfang der 2000er-Jahre zu einem Popkultur-Phänomen wurde. Zunächst stehen die restaurierten Folgen nur in den USA bereit, weitere Regionen sollen in den kommenden Wochen folgen. Die Rückkehr der Serie dient zugleich als Vorbereitung auf den neuen Kinofilm «Jackass: Best and Last», der am 26. Juni in die US-Kinos kommen soll. Die ursprünglich 2000 gestartete MTV-Produktion rund um Johnny Knoxville und sein Team gilt bis heute als prägend für moderne Reality-Comedy und Stunt-Unterhaltung.Johnny Knoxville sagt: Seit der Veröffentlichung von «Jackass» vor 26 Jahren wurden die Fernsehepisoden so stark neu geschnitten, neu angeordnet und neu vertont, dass sie kaum wiederzuerkennen waren. Das musste ich letztes Jahr auf die harte Tour erfahren, als ich versuchte, sie mir anzusehen. Igitt! Aber ein großes Lob an Paramount, dass sie uns die Mittel zur Verfügung gestellt haben, um die Sendungen so wiederherzustellen, wie sie ursprünglich ausgestrahlt wurden. Wir können es kaum erwarten, bis ihr all die schrecklichen Dinge seht, die wir uns damals gegenseitig angetan haben  und zwar so, wie wir es beabsichtigt hatten!