US-Fernsehen

«The Breakfast Club» startet auch bei Netflix

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Die erfolgreiche US-Radiosendung wird ab Juni werktäglich live bei Netflix übertragen und markiert damit das erste tägliche Live-Format des Streamingdienstes.

Netflix und iHeartMedia bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus. Wie beide Unternehmen am Donnerstag bekanntgaben, wird die bekannte Radiosendung «The Breakfast Club» ab dem 1. Juni täglich live bei Netflix gestreamt. Damit startet erstmals ein werktägliches Live-Programm auf der Plattform.

Die rund dreistündige Morgenshow wird weiterhin parallel im Radio ausgestrahlt und gleichzeitig als Videoformat bei Netflix verfügbar sein. Während die klassische Radiosendung Werbeunterbrechungen enthält, sollen Netflix-Zuschauer eine nahezu durchgehende Live-Version erhalten. In den Werbepausen werden exklusive Zusatzinhalte, Behind-the-Scenes-Material, verlängerte Gespräche und weitere eigens produzierte Segmente gezeigt. Moderiert wird «The Breakfast Club» weiterhin von Charlamagne tha God, DJ Envy und Jess Hilarious. Die Sendung gilt in den USA seit Jahren als eines der wichtigsten Hip-Hop- und Popkultur-Formate im Radio. Zu den Gästen gehörten in der Vergangenheit unter anderem Barack Obama, Joe Biden, Kamala Harris, Jay-Z, Cardi B und Kevin Hart.

«The Breakfast Club» wurde 2010 gestartet und wird von der New Yorker Radiostation Power 105.1 produziert. Die Sendung läuft mittlerweile auf mehr als 100 Radiosendern in den USA und wird zusätzlich über die iHeartRadio-App verbreitet. 2020 wurden Charlamagne tha God und die Show in die Radio Hall of Fame aufgenommen.

Versteht ihr eigentlich, was Live Globally wirklich bedeutet? Morgens in New York. Tagsüber in Großbritannien und Ghana. Abends in anderen Teilen der Welt, sagte Charlamagne tha God. Die Medienlandschaft wird sich ständig weiterentwickeln, aber eines setzt sich immer wieder durch: Live-Sendungen. Das ist ein wichtiger Grund, warum «The Breakfast Club» seine Vorherrschaft schon so lange behaupten konnte. Wir bauen etwas Großartiges auf  Echtzeit-Gespräche, eine echte Gemeinschaft, auf globaler Ebene. Die Zukunft gehört denen, die sehen, was möglich ist  und glaubt mir, die Vision für «The Breakfast Club» und Netflix ist glasklar.

«The Breakfast Club» ist seit Jahren ein kultureller Klassiker, und wir freuen uns riesig, ihn zu unserer ersten täglichen Live-Morgensendung auf Netflix zu machen, sagte Lauren Smith, Vice President of Content Licensing and Programming Strategy bei Netflix. An jedem Wochentag können Mitglieder in fast drei Stunden Live-Gespräche ohne Filter eintauchen und exklusive Momente erleben, die sie sonst nirgendwo hören werden. Das ist ein großer Schritt vorwärts darin, wie wir kulturell prägende Audio-First-Franchises für das Netflix-Publikum auf der ganzen Welt zum Leben erwecken, und wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit iHeartMedia zu vertiefen.

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