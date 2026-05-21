US-Fernsehen

Netflix beendet «Emily in Paris» nach sechster Staffel

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Die romantische Dramedy mit Lily Collins wird mit der derzeit produzierten sechsten Staffel ihren Abschluss finden.

Netflix hat das Ende von «Emily in Paris» angekündigt. Wie der Streamingdienst am Donnerstag mitteilte, wird die aktuell produzierte sechste Staffel zugleich die letzte Runde der Erfolgsserie sein. Die Verlängerung um Season sechs war bereits im Januar bekanntgegeben worden. Produziert wird die Serie von Paramount Television Studios gemeinsam mit Darren Star Productions und Jax Media.

«Emily in Paris» startete 2020 bei Netflix und entwickelte sich rasch zu einem internationalen Hit. Collins spielt darin die amerikanische Marketing-Managerin Emily Cooper, die überraschend nach Paris zieht und dort zwischen Karriere, Freundschaften und Liebesleben ihren Platz finden muss. Neben Collins gehören unter anderem Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo und Lucien Laviscount zum Ensemble.

Die Produktion von «Emily in Paris» mit dieser außergewöhnlichen Besetzung und Crew war das Abenteuer meines Lebens, sagte Serienschöpfer Darren Star. Nun, da wir in die letzte Staffel starten, bin ich Netflix, Paramount und vor allem den Fans, die diese unglaubliche Reise mit uns unternommen haben, sehr dankbar. Wir können es kaum erwarten, dieses letzte Kapitel mit euch zu teilen. Danke, dass wir Teil eures Lebens sein durften und eure Reiseträume sowie eure Liebe zu Paris inspirieren durften. Wir werden «Emily in Paris» immer in unseren Herzen tragen!

Colins hat ein Video veröffentlicht, in dem sie sich an die Fans der Serie wendet: Staffel 6 wird euch alles bieten, was ihr an der Serie liebt, und das letzte Kapitel in Emilys Abenteuer ihres Lebens bilden. Unsere gesamte Besetzung und Crew gibt ihr Bestes, um diese fantastische Abschiedssaison zu gestalten, die wir gerade drehen. Ich kann es kaum erwarten, all die Magie zu erleben, die vor uns liegt, und unsere letzte Staffel mit euch auf die bisher schickste Art und Weise zu feiern.

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