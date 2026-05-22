Tom Hardy steigt offenbar bei «Mobland» aus

US-Fernsehen

Der Hollywoodstar soll nach Abschluss der zweiten Staffel nicht mehr zur Paramount+-Serie zurückkehren.

Tom Hardy wird offenbar nicht mehr Teil vonsein. Wie das US-Branchenmagazin Variety unter Berufung auf Quellen berichtet, soll Hardy in einer möglichen dritten Staffel der Paramount+-Serie nicht mehr auftreten. Die Produktion der zweiten Staffel wurde bereits im März abgeschlossen. Dem Bericht zufolge soll Hardy nach Problemen am Set nicht erneut für die Serie angefragt worden sein. Genannt werden dabei Spannungen mit Executive Producer Jez Butterworth, dem Produktionsstudio 101 Studios sowie weiteren Beteiligten. Offizielle Stellungnahmen von Hardy, Butterworth, Paramount+ oder 101 Studios lagen zunächst nicht vor.Eine dritte Staffel von «Mobland» wurde bislang noch nicht offiziell bestätigt, gilt angesichts des Erfolgs der Serie aber als wahrscheinlich. Wie Hardys Figur Harry Da Souza aus der Handlung geschrieben werden könnte, ist derzeit unklar. Hardy spielte in der Serie einen sogenannten Fixer, der für die kriminelle Harrigan-Familie arbeitet.Die von Ronan Bennett entwickelte Serie startete im vergangenen Frühjahr bei Paramount+ und entwickelte sich laut Variety schnell zur zweiterfolgreichsten Serie der Plattform. Zum Ensemble gehören außerdem Pierce Brosnan, Helen Mirren und Paddy Considine. Für Hardy wäre es nicht das erste Mal, dass Berichte über Spannungen bei Dreharbeiten öffentlich werden. Bereits während der Produktion von «Mad Max: Fury Road» hatte es Medienberichte über Konflikte zwischen Hardy und Charlize Theron gegeben.