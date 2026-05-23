US-Fernsehen

Paramount+ veröffentlicht Trailer zur zweiten Staffel von «The Agency»

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Der Spionagethriller mit Michael Fassbender kehrt im Juni mit zehn neuen Episoden zurück.

Paramount+ hat den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel von «The Agency» veröffentlicht. Gleichzeitig bestätigte der Streamingdienst den Starttermin der neuen Folgen: Alle zehn Episoden stehen ab dem 21. Juni bei Paramount+ zum Abruf bereit. Produziert wird «The Agency» von Paramount Television Studios und 101 Studios. Die Drehbücher stammen erneut von Jez Butterworth und John-Henry Butterworth, die gleichzeitig als Executive Producer fungieren. Zu den weiteren Produzenten zählen unter anderem George Clooney und Grant Heslov über ihre Firma Smokehouse Pictures.

Im Mittelpunkt der Serie steht erneut CIA-Agent Martian, gespielt von Michael Fassbender, der ein Doppelleben als Undercover-Agent führt. In der zweiten Staffel gerät seine Situation weiter außer Kontrolle, als seine Geliebte Samia, dargestellt von Jodie Turner-Smith, als politische Gefangene im Sudan festgehalten wird. Laut Paramount+ setzt Martian alles daran, sie zu retten  selbst wenn er dabei Verrat und den Verlust seiner eigenen Mission riskiert.

Neben Fassbender gehören unter anderem Jeffrey Wright, Richard Gere und Katherine Waterston zur Besetzung. Gastauftritte absolvieren außerdem Dominic West und Hugh Bonneville. Die Serie basiert auf der gefeierten französischen Produktion «Le Bureau des Légendes», die international unter dem Titel «The Bureau» bekannt wurde.



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