Prime Video startet zweite Saison von NASCAR

US-Fernsehen

Die Rennserie kehrt Ende Mai mit neuen Technik-Features, prominenten Experten und fünf exklusiven Rennen zurück.

Prime Video setzt seine NASCAR-Offensive fort und startet am 24. Mai in die zweite Saison der exklusiven-Übertragungen. Los geht es mit dem traditionsreichen Coca-Cola 600 auf dem Charlotte Motor Speedway. Insgesamt zeigt der Streamingdienst erneut fünf Rennen in Folge, ehe die diesjährige Prime-Video-Saison am 21. Juni mit einem besonderen Event auf der Naval Base Coronado in San Diego endet  dem ersten NASCAR-Rennen auf einem aktiven Militärstützpunkt.Zum Kommentatorenteam gehören erneut Adam Alexander als Hauptkommentator sowie NASCAR-Legende Dale Earnhardt Jr. und Crew-Chief Steve Letarte als Analysten. Ergänzt wird die Berichterstattung durch Trevor Bayne, Kim Coon und Marty Snider direkt aus der Boxengasse. Zudem kündigte Prime Video wechselnde Gastauftritte prominenter NASCAR-Persönlichkeiten an, darunter Jeff Gordon, Brad Keselowski, Martin Truex Jr. und Mark Martin.Auch technisch will Prime Video seine Motorsport-Übertragungen weiter ausbauen. Dazu zählt erneut die KI-gestützte Funktion Burn Bar, die mithilfe von AWS-Technologie und Echtzeitdaten den Benzinverbrauch sowie Rennstrategien der Fahrer analysiert. Darüber hinaus setzt der Streamingdienst weiter auf Key Moments, automatische Highlight-Zusammenfassungen und die Funktion Rapid Recap, die verspäteten Zuschauern per KI eine schnelle Übersicht über das bisherige Renngeschehen liefert.Zusätzlich verspricht Prime Video eine besonders zuschauerfreundliche Werbestruktur. Durch das sogenannte Double-Box-Format sollen Rennen auch während Werbepausen weiter sichtbar bleiben. In entscheidenden Rennphasen plant der Streamingdienst zudem längere werbefreie Abschnitte. Die Übertragungen erfolgen erneut in 1080p HDR mit Surround-Sound und besonders geringer Streaming-Latenz. Insgesamt kommen pro Rennen mehr als 70 Kameras, In-Car-Systeme und Drohnen zum Einsatz. Die diesjährige Prime-Video-Saison umfasst folgende Rennen: den Coca-Cola 600 in Charlotte am 24. Mai, das Rennen in Nashville am 31. Mai, Michigan am 7. Juni, Pocono am 14. Juni sowie das Abschlussrennen Anduril 250 auf der Naval Base Coronado am 21. Juni.