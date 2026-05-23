Prime Video startet zweite Saison von NASCAR

Prime Video setzt seine NASCAR-Offensive fort und startet am 24. Mai in die zweite Saison der exklusiven «NASCAR Cup Series»-Übertragungen. Los geht es mit dem traditionsreichen Coca-Cola 600 auf dem Charlotte Motor Speedway. Insgesamt zeigt der Streamingdienst erneut fünf Rennen in Folge, ehe die diesjährige Prime-Video-Saison am 21. Juni mit einem besonderen Event auf der Naval Base Coronado in San Diego endet dem ersten NASCAR-Rennen auf einem aktiven Militärstützpunkt.
Zum Kommentatorenteam gehören erneut Adam Alexander als Hauptkommentator sowie NASCAR-Legende Dale Earnhardt Jr. und Crew-Chief Steve Letarte als Analysten. Ergänzt wird die Berichterstattung durch Trevor Bayne, Kim Coon und Marty Snider direkt aus der Boxengasse. Zudem kündigte Prime Video wechselnde Gastauftritte prominenter NASCAR-Persönlichkeiten an, darunter Jeff Gordon, Brad Keselowski, Martin Truex Jr. und Mark Martin.
Auch technisch will Prime Video seine Motorsport-Übertragungen weiter ausbauen. Dazu zählt erneut die KI-gestützte Funktion Burn Bar, die mithilfe von AWS-Technologie und Echtzeitdaten den Benzinverbrauch sowie Rennstrategien der Fahrer analysiert. Darüber hinaus setzt der Streamingdienst weiter auf Key Moments, automatische Highlight-Zusammenfassungen und die Funktion Rapid Recap, die verspäteten Zuschauern per KI eine schnelle Übersicht über das bisherige Renngeschehen liefert.
Zusätzlich verspricht Prime Video eine besonders zuschauerfreundliche Werbestruktur. Durch das sogenannte Double-Box-Format sollen Rennen auch während Werbepausen weiter sichtbar bleiben. In entscheidenden Rennphasen plant der Streamingdienst zudem längere werbefreie Abschnitte. Die Übertragungen erfolgen erneut in 1080p HDR mit Surround-Sound und besonders geringer Streaming-Latenz. Insgesamt kommen pro Rennen mehr als 70 Kameras, In-Car-Systeme und Drohnen zum Einsatz. Die diesjährige Prime-Video-Saison umfasst folgende Rennen: den Coca-Cola 600 in Charlotte am 24. Mai, das Rennen in Nashville am 31. Mai, Michigan am 7. Juni, Pocono am 14. Juni sowie das Abschlussrennen Anduril 250 auf der Naval Base Coronado am 21. Juni.
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