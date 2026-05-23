US-Fernsehen

Dave Flemming verstärkt Baseball-Berichterstattung von NBC Sports

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Der langjährige Kommentator der San Francisco Giants übernimmt künftig Spiele für «MLB Sunday Leadoff».

NBC Sports erweitert sein Kommentatorenteam für die Baseball-Übertragungen auf Peacock und NBCSN. Wie das Unternehmen bekanntgab, stößt der erfahrene MLB-Kommentator Dave Flemming künftig als Play-by-Play-Sprecher zur Berichterstattung von «MLB Sunday Leadoff». Sein Debüt feiert Flemming bereits am Sonntag, den 24. Mai. Dann kommentiert er das Spiel zwischen den Toronto Blue Jays und den Pittsburgh Pirates aus dem Rogers Centre in Toronto.

Im Mittelpunkt der Partie stehen unter anderem Vladimir Guerrero Jr. von den Blue Jays sowie Bryan Reynolds von den Pirates. Die Begegnung wird ab 12 Uhr US-Ostküstenzeit exklusiv über Peacock übertragen. Flemming zählt seit vielen Jahren zu den bekanntesten Stimmen des US-Baseballs. Bereits seit 23 Jahren kommentiert er die Spiele der San Francisco Giants im Radio bei KNBR und arbeitet zusätzlich für NBC Sports Bay Area. Im Laufe seiner Karriere berichtete er unter anderem von drei World Series, Matt Cains Perfect Game im Jahr 2012 sowie Barry Bonds historischem 755. Homerun.

Auch bei ESPN gehört Flemming seit Jahren zum festen Team. Dort kommentiert er seit 2010 College-Basketball, Football, Golf und Baseball. Zudem war er regelmäßig bei «Monday Night Baseball» sowie den MLB-Playoffs im Radioeinsatz. Seit 2022 fungiert er außerdem als internationale Kommentatorenstimme der World Series. NBC-Sports-Produzent Sam Flood bezeichnete Flemming als Elite-Kommentator, dessen Begeisterung und Wissen über Baseball besonders in großen Spielen zur Geltung kämen. Flemming selbst erklärte, er freue sich sehr darauf, Teil der Baseball-Berichterstattung von NBC Sports zu werden.

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