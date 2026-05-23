Paramount+ zeigt neue Doku-Serie über die umstrittene Gemeinschaft Gloriavale

US-Fernsehen

Mit «Devotion: Obedience or Betrayal» startet Anfang Juni eine dreiteilige Dokumentation über Machtmissbrauch, religiöse Kontrolle und sexuelle Gewalt.

Paramount+ hat den offiziellen Trailer zur neuen Dokumentationsreiheveröffentlicht. Die dreiteilige Produktion feiert am Dienstag, den 2. Juni, exklusiv beim Streamingdienst Premiere. Alle drei Episoden stehen direkt zum Start abrufbar bereit.Im Mittelpunkt der Reihe steht die neuseeländische Glaubensgemeinschaft Gloriavale, die seit mehr als fünf Jahrzehnten nach strengen religiösen Regeln lebt. Laut Paramount+ untersucht die Doku-Serie das Leben innerhalb der abgeschotteten Gemeinschaft, in der Männer über ihre Familien bestimmen und rigide Hierarchien den Alltag prägen. Auslöser der Dokumentation sind Vorwürfe sexuellen Missbrauchs sowie mutmaßliche Vertuschungen innerhalb der Organisation.«Devotion: Obedience or Betrayal» kombiniert bislang unveröffentlichtes Archivmaterial mit exklusiven Interviews ehemaliger und aktueller Mitglieder. Während einige Aussteiger schwere Anschuldigungen gegen die Gemeinschaft erheben, verteidigen andere weiterhin die Lebensweise und religiösen Werte von Gloriavale. Paramount+ verweist dabei ausdrücklich auf Parallelen zur dystopischen Welt aus «The Handmaids Tale».Inszeniert wurde die Doku-Serie von Nicole Rittenmeyer. Als ausführende Produzentin fungiert unter anderem die neuseeländische Schauspielerin Julie Christie. Hinter der Produktion stehen NHNZ sowie See It Now Studios. Für Letztere zeichnen Susan Zirinsky und Terence Wrong als Executive Producer verantwortlich.